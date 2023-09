Septembre surprend : l’été refuse de partir et nous offre un soleil flamboyant

Cette année, le mois de septembre est marqué par des températures exceptionnellement chaudes et des précipitations rares.

Des records météorologiques pour le mois de septembre #

Les météorologistes qualifient même ce phénomène d’historique. Et ce n’est pas encore terminé : bien que des orages se préparent, le soleil devrait rapidement revenir avec des températures estivales.

Les vacanciers de septembre et du début d’octobre pourront profiter d’un bel été indien. Mais avant de nous projeter plus loin, faisons un point sur la météo qui accompagnera notre week-end du 16 et 17 septembre.

Une semaine agréable avant l’arrivée d’une dépression #

Pour le bonheur des vacanciers profitant des températures estivales après les foules, la mi-semaine sera plutôt douce. Cependant, à l’approche du week-end, l’anticyclone qui nous a apporté beau temps se déplacera vers l’est.

À lire Ce que les prévisions pour les prochains mois en France nous cachent

Par la suite, des orages accompagnés d’averses atteindront la côte méditerranéenne et les Pyrénées selon les dernières prévisions météorologiques.

Prévisions météo majoritairement ensoleillées pour le week-end #

Si vous avez consulté votre calendrier pour planifier votre week-end, vous avez peut-être remarqué que le vendredi 15 et le samedi 17 septembre célèbrent le patrimoine. Cependant, il pourrait y avoir un changement d’atmosphère à partir de la fin de matinée dans certaines régions qui devraient craindre ces fameux orages. Très localisés, ils éclateront probablement dans l’après-midi.

Quant aux températures, les spécialistes météorologiques annoncent un mercure oscillant entre 12 et 21°C pour les minimales et 25 et 33°C pour les maximales.

Pour le tout dernier jour de la semaine, on s’attend à une instabilité qui arrivera dans le sud de la France. Dans l’après-midi, les températures tourneront autour de 22°C pour les minimales et 32°C pour les maximales.

À lire Un esthéticien recommande deux produits vendus chez Primark, c’est fou !

Favoriser les activités en plein air avant l’arrivée de l’automne #

Cette période est idéale pour profiter des dernières journées chaudes et ensoleillées avant l’arrivée officielle de l’automne. Les vacanciers peuvent optimiser leur temps en organisant des activités de plein air telles que la randonnée, la plage ou encore des sorties culturelles en extérieur.

C’est également le moment de redécouvrir nos régions sous un autre angle avec ces températures plus douces et agréables qu’en plein été.

Les bons plans pour profiter du soleil #

Si vous envisagez de vous évader pendant les week-ends encore ensoleillés, pensez à consulter les prévisions météorologiques et à vous renseigner sur les activités de plein air autour de votre lieu de séjour.

À lire Nous faisons toutes ce rituel beauté alors qu’il est très nocif

Vous pourrez ainsi réserver des hébergements avec piscine, faire des excursions touristiques ou encore pratiquer vos sports d’extérieur favoris. Que ce soit un week-end en bord de mer ou une semaine en montagne, il est important de préparer son séjour pour pouvoir profiter pleinement du soleil et des températures estivales.

Quatre semaines de prévisions météo jusqu’au 8 octobre #

Pour connaître les prévisions météorologiques des prochaines semaines, consultez régulièrement les sites spécialisés qui proposent des informations détaillées et mises à jour.

Ces prévisions vous permettront d’anticiper au mieux votre planning et d’adapter vos sorties et activités en fonction de la météo. N’oubliez pas que le temps peut changer rapidement et qu’il est essentiel de rester informépour profiter au maximum de ce bel été indien.