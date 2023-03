Quels sont les informations et conseils pratiques à connaître avant de partir en voyage en Patagonie ?

La Patagonie désigne une région géographique en Amérique du Sud. Celle-ci s’étend du Chili à l’Argentine. En vertu de sa position géographique stratégique, cette zone est dotée d’une flore et d’une faune incroyablement riches. C’est l’une des zones touristiques les plus populaires d’Amérique du Sud. Les touristes viennent des quatre coins du monde pour découvrir la nature luxuriante et les espèces animales qui s’y trouvent. Un voyage en Patagonie mérite un minimum de préparation. Voici des informations et conseils pratiques à connaître avant de partir en voyage en Patagonie.

Voyager en Patagonie : informations et conseils pratiques pour réussir son voyage

La Patagonie est une zone touristique que vous aurez du mal à apprivoiser. Pendant que vous êtes en Patagonie, profitez-en pour :

Découvrir la beauté du parc national de Torres del Paine ;

Faire une escale au lac Nahuel Huapi ;

Voir le glacier Perito Moreno ;

Admirer la Lagune de Los Tres.

Chaque étape de votre voyage en Patagonie vous permettra d’apprécier cette région convoitée par les touristes. Pour mettre toutes les chances de votre côté, rassurez-vous de :

Prévoir votre budget de voyage

Vous devez prévoir un budget pour cette escale à l’autre bout du monde. Le budget pourrait varier du simple au double, et même bien plus, en fonction du nombre de personnes qui vous accompagneront durant votre voyage.

Vous devez également inclure un budget pour l’hébergement, la restauration, le transport et les différentes prestations. Vous pouvez réserver un van pour plus de commodité. N’hésitez pas à embarquer dans une croisière en Patagonie pour profiter pleinement de votre voyage sans avoir à vous soucier de toute la logistique.

Partir pendant la bonne saison

En Patagonie, le climat change en fonction des cycles de glaciation. Ce climat de montagne variable soumet la zone à des saisons humides et fraîches d’une part, et des périodes de sécheresse et de vent d’autre part. Si vous partez en Patagonie à la mauvaise saison, vous ne pourrez pas profiter pleinement de ce voyage.

Le printemps et l’automne sont les meilleurs moments pour partir en Patagonie. N’hésitez pas à faire vos réservations pour un voyage entre octobre et novembre, et entre mars et avril. En octobre, vous découvrirez une flore sauvage aux couleurs magnifiques.

Vous équiper en conséquence

Un voyage en Patagonie est une rencontre avec la nature dans toute sa splendeur. Lors de votre séjour au Chili ou en Argentine, il faut braver les eaux, les terres humides et les forêts luxuriantes pour toucher cette nature du doigt. Avant votre voyage, n’hésitez pas à investir dans des équipements de randonnée. Pensez à des chaussures adaptées, à des vêtements, des lampes solaires… Une crème solaire et un insecticide pourraient également vous être utiles.

Opter pour une visite guidée

Lorsqu’on décide de découvrir une zone comme la Patagonie, pouvoir compter sur un guide est une aide qu’on ne devrait pas refuser. Le guide est un habitué des lieux. Il sait mieux que vous quels sont les endroits à visiter. Le guide connaît également les adresses où vous pourrez découvrir les spécialités culinaires locales.