Philippe Etchebest condamné : il va devoir payer une somme complètement dingue à son voisin

C’est encore une nouvelle fois un coup dur pour Philippe Etchebest, le grand cuisinier français que les téléspectateurs connaissent bien notamment pour son émission mythique sur M6 Cauchemar en cuisine. En effet, ce dernier peut présenter parfois des situations assez folles où il se rend dans des restaurants en France avec des situations très étonnantes, où les restaurants sont tout juste sur le point de fermer leurs portes, mais personne n’aurait pu imaginer que le chef cuisinier allait pouvoir se retrouver dans une aussi mauvaise posture.

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’un grave litige pour Philippe Etchebest, que l’on peut voir assez régulièrement sur M6, bien que ce dernier soit également très présent aussi dans les médias pour pouvoir prendre la parole pour les restaurateurs. En effet, depuis la crise sanitaire du coronavirus, il se trouve que tous les restaurants en France vivent un gros calvaire, c’est le moins que l’on puisse dire. En réalité, personne n’aurait pensé que la situation soit aussi catastrophique après un an de crise.

Il se trouve que des restaurants ont donc été contraints de fermer leurs portes définitivement, alors que la crise économique et sanitaire n’est pas encore terminée. Philippe Etchebest a par ailleurs pu prendre la parole plusieurs fois pour justement dénoncer cette situation qui est vraiment insoutenable et qu’il ne saurait tolérer. Mais à l’heure où les restaurants pourraient bientôt rouvrir leurs portes, c’est un autre problème auquel il a été confronté assez récemment…

Philippe Etchebest pousse un gros coup de gueule sur les dîners clandestins

Alors que ces dernières semaines, nous avons pu avoir l’occasion d’entendre parler des dîners clandestins avec notamment le collectionneur Pierre-Jean Chalençon qui aurait pu organiser ces derniers avec la complicité d’autres personnes, on a pu entendre le chef cuisinier Philippe Etchebest prendre la parole à ce sujet. On sait en effet que ce dernier n’hésite pas à dire haut et fort tout ce qu’il pense, et que cela soit sur les plateaux de télévision ou dans la vie de tous les jours, il ne mâche clairement pas ses mots.

Je soutiens mes équipes et aussi les salariés de tous les restaurants de France. Mes collaborateurs sont précieux je travaille avec certains depuis plus de 10 ans et je ne veux pas en perdre un seul. Je vous invite tous à faire entendre votre voix au travers du #sauvernosemplois pic.twitter.com/P6AmAybuLT — Philippe Etchebest (@Chef_Etchebest) March 27, 2020

Cela a encore pu se confirmer ces derniers jours où Philippe Etchebest a poussé un très gros coup de gueule en apprenant la présence de restaurants clandestins partout en France, ne comprenant pas que certains aient pu oser faire une entorse aux règles données par le gouvernement français. Par ailleurs, il n’a pas manqué de dire dans une interview qu’il pensait que les principaux responsables devraient être tout simplement punis pour pouvoir avoir mis en place cette situation.

Mais de son côté, Philippe Etchebest est également en litige avec son voisinage, et on a pu apprendre qu’il avait malheureusement été condamné il y a de cela tout juste quelques jours. En effet, il va devoir payer une grosse somme à son voisin de Bordeaux pour une affaire qui vient tout juste d’être révélée…

Philippe Etchebest : son voisin aurait réclamé 2,2 million d’euros au chef cuisinier

C’est donc au quartier des Chartrons dans la ville de Bordeaux que l’on a pu apprendre que Philippe Etchebest aurait souhaité ouvrir un nouveau restaurant. Malheureusement, il en sera autrement car son voisin a contesté le permis de construire du bâtiment, et il n’a pas hésité à demander la somme considérable de 2,2 millions d’euros.

Je suis très honoré de figurer dans le classement des personnalités préférées des Français. C’est une chance et un vrai plaisir de se sentir soutenu. pic.twitter.com/CwyWGJs08y — Philippe Etchebest (@Chef_Etchebest) December 27, 2020

Malheureusement pour Philippe Etchebest, la décision n’est pas allée en sa faveur : il va toutefois devoir payer 20 000 euros de dommages et intérêts, ainsi que 5000 euros pour les frais de procédures.