Mode comment choisir sa robe lorsqu’on a du ventre ?

Avoir un ventre rond peut parfois vous faire sentir gêné et rendre votre garde-robe plus petite. Une robe bien coupée est votre meilleur allié lorsqu’il s’agit de flatter votre silhouette. Voici quelques conseils pour vous aider à être au mieux de votre forme, en été comme en hiver.

Choisir de la lingerie avec un effet amincissant

C’est la règle numéro un. Plus la lingerie est adaptée à votre morphologie, plus vous serez à l’aise. À l’ère de la lingerie et des maillots de bain amincissants et galbants, il est devenu plus facile d’éliminer les petits défauts et les complexes en un clin d’œil. Le soutien-gorge joue un rôle particulièrement important dans le soutien des poitrines volumineuses.

Les slips et autres culottes à taille haute constituent également une option unique pour éliminer visuellement les bourrelets disgracieux. En hiver, les collants à ventre plat sont un excellent choix sous des robes plus petites.

Choisir la bonne matière pour une silhouette harmonieuse

Comme pour l’astuce pour affiner la taille, plus la matière est épaisse et pleine, plus la silhouette est flatteuse. Veillez donc à faire un choix judicieux pour que tout soit en harmonie. Tout ce qui est trop serré, comme le stretch, est terminé.

En été, utilisez des matières fluides, plus souples, qui glissent sur la peau pour obtenir un look homogène. Enfin, privilégiez les matières mates plutôt que les matières brillantes qui se remarquent facilement.

Adopter une coupe vestimentaire correcte

Tout d’abord, débarrassons-nous de toute idée préconçue. Trouvez donc un juste milieu avec un modèle plus classique qui pourra mettre en valeur vos autres jolis atouts, comme un beau décolleté, de longues jambes et un bas rebondi. Détournez l’attention et mettez en avant vos points forts. Une robe taille empire avec une coupe évasée commençant au niveau du buste est un excellent moyen de camoufler un ventre rond.

Les robes trapèzes sont également populaires, car la coupe évasée de l’ourlet flatte les jambes et équilibre la silhouette. Enfin, les robes portefeuille sont parfaites pour accentuer votre décolleté sans oublier de marquer votre taille, car elles vous offrent un décolleté flatteur. Comme notre partenaire estivale, la robe tunique, on la choisit plutôt courte pour éviter l’effet » sac « .

Éviter les détails supplémentaires pour des lignes parfaites

Évitez les couches de volants et de froufrous, car elles soulignent le teint de cette zone. Il en va de même pour le drapage, pour autant que cette zone soit aussi légère que possible. Il ne sert à rien d’ajouter trop de volume, c’est même le contraire.

Bien choisir la couleur de vos vêtements

Bien sûr, vous pouvez vous faire plaisir avec vos couleurs préférées. Les couleurs sombres vous font paraître plus mince et plus belle. C’est pourquoi vous devriez avoir une petite robe noire (ou plusieurs versions) dans votre garde-robe comme un élément essentiel. En ce qui concerne les imprimés, nous vous recommandons d’opter pour des motifs légers et délicats. Les rayures verticales ont également un effet enveloppant, mais peuvent s’étirer dans le mauvais sens.