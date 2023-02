Affaire Conclue : cauchemar en pleine émission, un objet se fait détruire et choque les téléspectateurs !

On peut dire qu'il n'en fallait pas plus aux téléspectateurs de l'émission Affaire Conclue pour vivre une émotion aussi importante lors de la dernière émission...

Si on avait pu imaginer que l’émission Affaire Conclue diffusée sur France 2 allait arrêter de faire parler d’elle, c’était sans compter sur cette toute nouvelle histoire assez folle que l’on a pu voir à la télévision… En effet, si vous pensiez avoir tout vu jusqu’à présent en ce qui concerne l’émission Affaire Conclue sur France 2, alors autant dire que cela devrait clairement faire toute la différence avec cette petite nouvelle…

Des objets abîmés qui pourraient avoir une grande valeur !

Cela n’est d’ailleurs pas la toute première fois que l’on peut entendre parler d’un vrai scandale au niveau de cette émission sur France 2, mais cette fois-ci, on se doute bien que la situation pourrait être assez différente. En effet, comme vous pouvez l’imaginer, il se trouve que certains ont pu d’ores et déjà se lancer dans des ventes de produits que l’on avait pu découvrir en plein direct, mais parfois, cela peut très mal se passer.

Bien que l’on aurait pu imaginer que la situation allait être totalement maîtrisée sur le plateau de l’émission, les téléspectateurs ont eu assez peur en voyant purement et simplement que rien ne pouvait se passer comme prévu lors de ce passage de l’émission. Alors que les invités ont pu d’ores et déjà se lancer dans des ventes toutes plus surprenantes les unes que les autres, on peut dire que cela risque de bien tout changer pour les futurs vendeurs.

En effet, avec un nouvel objet cassé pendant l’émission, et qui pourrait clairement valoir une petite valeur, on se doute bien que cela pourrait provoquer la colère de certains téléspectateurs qui avaient purement et simplement décidé de venir dans l’émission pour revendre leurs objets.

Un cauchemar pour le collectionneur concerné !

C’est donc lors de la toute dernière émission d’Affaire Conclut que l’on a pu voir cette nouvelle affaire assez dingue… En effet, il se trouve que le vendeur a pu se présenter à Sophie Davant, et on a pu voir alors le fameux expert Harold Hessel voir cette petite voiture miniature arriver.

Elle était entière, et semblait être en parfait état de fonctionnement. Mais, malheureusement, par la suite, il se trouve que rien ne s’est vraiment passé comme prévu pour tout le monde. L’estimation de l’expert était alors d’une petite centaine d’euros au total, ce qui n’est pas négligeable pour le vendeur qui aurait pu tout de même en espérer un peu plus malgré tout.

Mais c’est au moment où Damien Tison avait la petite voiture en main que rien ne s’est vraiment passé comme prévu. En effet, il l’a cassé en plein direct, et cela a pu malheureusement causer une situation assez inédite pour l’émission de France 2 !

Une vente conclue, mais un objet cassé !

Alors que la petite voiture était cassée, il se trouve que le vendeur a pu tout de même repartir avec une belle petite somme avec lui ! En effet, avec 270 euros en poche pour une voiture, on se doute bien que cela a pu causer beaucoup de débats auprès de toutes celles et ceux qui regardent l’émission au quotidien.

En revanche, l’histoire ne dit pas tout ce qui a pu se passer dans les coulisses de l’émission, et notamment s’il se pourrait que la voiture ait pu coûter un peu plus cher si elle n’avait pas été cassée pendant l’émission !