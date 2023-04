Ikea frappe très fort avec une mini enceinte Bluetooth étanche, vous allez halluciner !

C’est encore une fois les fameux magasins Ikea qui vont pouvoir être mis à l’honneur, et pour cause : avec de plus en plus de français qui vivent dans des conditions encore et toujours plus difficiles, peu de personnes auraient pu penser que l’enseigne allait pouvoir sortir de nouveaux produits aussi fous dans ses rayons…

Comme vous allez le voir, Ikea a décidé de mettre à mal tous ses concurrents, mais en revanche, là où les magasins frappent encore plus fort, c’est quand on constate que cela concerne encore un tout autre domaine.

Des produits qui vont faire plaisir aux amateurs d’Ikea !

En effet, si certains arrivent parfois à se rendre dans les fameux magasins suédois pour se procurer des meubles en kit, il semblerait que cette fois-ci, Ikea ait pu décider d’aller encore un peu plus loin, et de ne pas se limiter qu’aux simples meubles suédois que l’on adore tous !

Il faut dire que ces dernières années ont été assez productives pour la fameuse enseigne… Comme vous pouvez vous en douter, même si les magasins Ikea ont pu être mis à mal récemment, suite à des scandales assez importants, on peut dire que cette nouvelle devrait vraiment faire plaisir à tout le monde…

Très concrètement, c’est dans le monde des objets audio que la plateforme a purement et simplement décidé de proposer des solutions pour tous ces français qui peuvent cruellement manquer de moyens financiers. Ceci étant dit, on sait d’ores et déjà qu’il n’y en aura pas pour tout le monde, car les fameux magasins suédois en profitent parfois pour proposer des enceintes qui ne seront disponibles que dans une durée assez limitée dans le temps !

Une enceinte qui fait très mal à la concurrence !

SI on savait pertinemment qu’une entreprise comme Ikea pouvait facilement se différencier avec d’autres produits en tous genres, en revanche, personne n’aurait pu imaginer que cette dernière allait venir concurrencer les plus grands noms des produits sonores…

En effet, la firme suédoise a décidé de commercialiser un nouveau produit nommé VAPPEBY ! Si le nom de vous évoque pas grand chose, c’est ailleurs tout à fait normal : il est difficile de bien comprendre pourquoi un tel nom a pu être sélectionné… Mais, une fois de plus, en ce qui concerne les produits suédois proposés par IKEA, il faut surtout s’intéresser au côté très fonctionnel, car c’est bel et bien là où la firme a pu réussir à faire toutes les différences ces dernières années. Et, là encore, on sait qu’il va falloir compter sur Ikea pendant encore très longtemps…

Concrètement, on sait notamment qu’Ikea va pouvoir proposer cette petite enceinte à un prix assez hallucinant, à tel point que même si vous n’avez que peu de moyens, vous pourrez vous la procurer…

13 euros pour cette petite enceinte !

Avec une autonomie de 80 heures, on se doute bien que la firme a décidé de frapper un gros coup contre la concurrence ! En effet, vous allez notamment voir qu’il est même possible de placer cette enceinte sous l’eau pendant 30 minutes…

Enfin, pour couronner le tout, vous allez pouvoir constater que cette petite enceinte étanche est Bluetooth, et se décline même en plusieurs coloris. Entre le rouge, le jaune, et le noir, quelle couleur d’enceinte Bluetooth étanche allez-vous décider de choisir pou votre chambre ou pour votre salle de bain ?