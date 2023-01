Attention, les fonctionnaires pourraient bientôt être soumis à la formule d’indexation des salaires !

Alors que de plus en plus de personnes en France ne cessent de prendre la parole sur des sujets tous plus brillants les uns que les autres, on peut dire que la retraite n’est pas le seul sujet qui peut mettre le feu à l’Assemblée ! En effet, ces tous derniers jours, vous avez forcément pu entendre parler des dernières retombées de l’Assemblée nationale sur la fonction publique.

Une décision qui pourrait tout changer pour ces français…

Comme vous pouvez vous en douter, si de plus en plus de personnes en France ne cessent de se plaindre de la formule de l’indexation des s Salaires, cela pourrait malheureusement concerner aussi certains d’entre vous notamment si vous êtes fonctionnaires. Concrètement, on imagine que si cette formule est bel et bien de retour, les répercussions pourraient aller encore un peu plus loin que ce que l’on imagine. Mais que faut-il vraiment en penser ?

Si vous êtes aujourd’hui membre de la fonction publique, et bien cela pourrait en effet tout changer pour vous, et autant dire que l’on sait déjà que certains fonctionnaires ne devraient pas du tout apprécier cette nouvelle décision qui pourrait être prise par le gouvernement dans les jours et dans les toutes prochaines semaines à venir…

La sécurité de l’emploi de nouveau mise en péril !

Si on sait que certains d’entre vous ne vont pas avoir de difficultés à joindre les deux bouts, on sait déjà que certains fonctionnaires sont déjà très mal en point et ne sont pas du tout rassurés quant à la sécurité de l’emploi !

En effet, ces derniers constatent notamment que leur salaire est toujours assez décalé à ce que l’on peut avoir l’occasion de retrouver dans le secteur privé, ce qui peut parfois réserver de très mauvaises surprises à certains d’entre vous si vous êtes fonctionnaire.

👴Réforme des retraites :@EmmanuelMacron doit-il arrêter les frais ? 📞Christian, cadre de la fonction publique : "Je suis prêt à travailler jusqu'à 67 ans pour cotiser la retraite de mon père qui est parti à la retraite à 60 ans"#GGRMC #Macron pic.twitter.com/4LxGVwIut7 — Les Grandes Gueules (@GG_RMC) January 26, 2023

Mais dans les faits, que cela pourrait-il changer si le régime de la fonction publique se met directement à changer du jour au lendemain ? Et bien, selon certaines analyses, il y aurait bel et bien 8 points d’écart entre les salaires minimum de la fonction publique et l’inflation : de quoi rendre complètement fou certains fonctionnaires qui n’arrivent plus du tout à vivre en l’état actuel des choses !

Un salaire brut qui est à peine plus haut que le SMIC !

Bien que cela reste pour le moment assez théorique, il se pourrait bien que les toutes prochaines semaines soient assez délicates pour le gouvernement et pour les personnes qui s’intéressent de près ou de loin aux toutes dernières décisions qui seront prises pour les salaires publics.

"Pour une France du #ServicePublic", @LaCordeeAsso publie 27 propositions pour la diversité et l'attractivité de la #fonctionpublique remises au ministre @StanGuerini. pic.twitter.com/2KWTWlg6Fy — La Cordée (@LaCordeeAsso) January 24, 2023

En effet, selon un proche de l’Elysée, il se pourrait que le salaire d’un fonctionnaire ne serait que de 9 euros supérieurs au SMIC pour la catégorie C ! Face à tout cela, c’est bien toute la classe politique qui a pu aussi prendre la parole…

Concrètement, en 2006, le salaire brut d’un agent de catégorie C était supérieur au SMIC de neuf euros dès le 1er échelon.

Une situation qui n’arrive pas à s’apaiser…

Même si on a pu voir certaines personnalités politiques comme Stanislas Guerini essayer tant bien que mal de répondre à toutes les colères, personne ne sait encore exactement si tous les partenaires sociaux vont pouvoir prendre les devants et répondre face à tout cela…

À l’occasion du mois du #mentorat, je suis très heureux de rencontrer Aminata, ma mentorée, et très fier de l’accompagner vers le parcours qu’elle souhaite dans la fonction publique. Chère Aminata, le mentorat est une chance pour toi comme pour moi : c’est parti ! pic.twitter.com/Yfae0A602h — Stanislas Guerini (@StanGuerini) January 24, 2023

Néanmoins, nul ne doute que les prochains mois devraient connaître encore un vrai lot de grèves et de manifestations, même si pour le moment, il semblerait qu’aucun calendrier n’ait pu être communiqué à l’heure où nous écrivons ces lignes !