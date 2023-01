Amandine Pellissard (Familles Nombreuses) : elle fait une proposition hallucinante à TF1 qui est obligée de refuser !

On peut dire que la mère de famille n'a vraiment pas froid aux yeux, et c'est à se demander ce qui a pu la pousser à aller aussi loin...

Alors que l’on pensait avoir vraiment tout lu et tout entendu au sujet de la fameuse mère de familles de Familles nombreuses, la vie en XXL, on peut dire que tout le monde a pu être récemment assez surpris. En effet, la jeune femme ne s’était déjà pas privée pour pouvoir prendre la parole et dire très haut et fort tout ce qu’elle avait sur le cœur au sujet de cette émission.

Amandine Pellissard vit un cauchemar avec cette émission de télé !

Il n’est d’ailleurs pas étonnant de voir qu’Amandine Pélissard a pu prendre la parole sur des sujets qui ont pu d’ailleurs la traumatiser pendant encore très longtemps. En effet, il faut bien dire que l’équipe de l’émission Famille Nombreuses n’a pas toujours été très tendre avec elle, comme elle a pu le révéler dans la presse et sur les réseaux sociaux il y a de cela tout juste quelques semaines déjà…

Alors que la mère de famille a même pu faire une fausse couche et vivre un très gros cauchemar il y a tout juste quelques semaines, personne n’aurait pu imaginer ce qu’il allait se passer dans les quelques jours à venir. En effet, il se trouve qu’elle n’a pas hésité à donner des détails assez crus en ce qui concerne sa participation dans l’émission. Amandine Pellissard n’a donc pas encore dit son dernier mot, et pour cela, elle a compté employer les grands moyens !

Une situation devenue invivable pour elle…

C’est une fois de plus sur les réseaux sociaux que l’on a pu découvrir des déclarations assez hallucinantes de la part d’Amandine Pellissard, et autant dire que cela va pouvoir vous surprendre si vous n’en avez encore jamais entendu parler.

En effet, avec une reconversion qui pourrait très bien surprendre ses fans avec des clichés assez osés, on se doute bien que la cible familiale de TF1 est très loin derrière ces quelques ambitions !

En revanche, il se pourrait bien que cela soit l’occasion pour elle de se lancer dans une toute nouvelle carrière, même si on se doute bien que la jeune femme a pu parfois avoir des envies assez particulières, déjà à l’époque de sa participation à Familles nombreuses, la vie en XXL.

C’est moi qui y ai pensé en premier et, au départ, Alex était plutôt mitigé !

On peut même dire que les équipes de tournage s’en souviennent encore à ce jour, et cela va pouvoir faire encore plus de bruit désormais, notamment depuis que l’on a pu entendre parler de sa fameuse reconversion qui explique tout…

Un camping pas comme les autres pour cette famille…

Si vous avez d’ores et déjà eu l’occasion de vous rendre au Cap d’Agde, alors vous savez sans nul doute que les campings peuvent parfois être assez particuliers ! En effet, on a notamment pu apprendre dans les médias qu’Amandine Pellissard n’avait vraiment pas froid aux yeux, et pouvait se rendre dans un fameux club où aucun vêtement n’est admis !

https://www.tiktok.com/@jeremstar/video/7092709648452570373

Face à cette décision assez surprenante, on se doute bien que la production de l’émission de TF1 a purement et simplement décidé de ne pas venir filmer la famille, même si on se doute bien que cela aurait pu faire de très belles photos et des vidéos pour les hommes et les femmes qui apprécient grandement toute la famille. Malheureusement pour ceux qui voulaient voir les images, elles n’existent pas et ne semblent pas être à l’ordre du jour !