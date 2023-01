Allocations familiales 2023 : on connaît enfin les montants et les plafonds précis !

Avec de plus en plus de personnes en France qui sont dans le besoin, on peut dire que ce début d’année ne se passe pas du tout comme prévu pour bon nombre de personnes en France… En effet, il se trouve que certains d’entre vous ont pu vivre un très gros calvaire récemment, si bien que cela a pu donner lieu parfois à des situations assez dingues et dramatiques, notamment comme on a pu le voir dans les médias.

Un cauchemar pour ces français qui vivent très mal !

Face à la hausse de l’énergie qui fait encore et toujours plus mal aux français, il faut d’ailleurs bien dire que cela peut très mal se passer pour toutes celles et ceux qui voudraient essayer de s’en sortir et d’éviter de dépenser des fortunes en électricité et en gaz.

Par ailleurs, avec des prix qui vont pouvoir augmenter de façon assez impressionnante dans les jours qui viennent, vous avez tout intérêt à vous intéresser de très près aux barèmes qui sont directement prévus par la CAF, et qui pourraient donner lieu à de très mauvaises surprises pour vous.

En effet, bien que certains français vont pouvoir toucher des sommes assez importantes chaque mois, il est primordial de prendre toutes les précautions possibles en ce qui concerne les barèmes proposés par les Caisses d’Allocations Familiales. Mais comment peut-on les connaître, et avez-vous la possibilité d’en savoir un peu plus sur le sujet sans y passer des heures entières ?

Voici les différentes tranches à connaître pour les allocations familiales

Avec les barèmes qui suivent, autant dire que cela va pouvoir faire toute la différence quand on pense à ce que l’on va pouvoir toucher ou non chaque mois…

Foyers avec deux enfants

Si vous avez deux enfants chez vous, alors voici les barèmes qui vont pouvoir directement vous concerner ! En effet, la première tranche vous permettra de bénéficier de 139,83 euros par mois, quand la seconde tranche pourra aller un peu moins loin avec seulement 69,92 euros tous les mois. Enfin, mauvaise nouvelle si vous êtes sur la dernière tranche, car vous n’aurez que 34,96 euros au total !

Foyers avec trois enfants

Autant dire que cela va tout changer pour celles et ceux qui ont trois enfants cette année ! La première tranche vous donnera 318,99 euros, ce qui est conséquent, mais si vous arrivez sur la seconde tranche, alors le montant va descendre drastiquement à 159,50 euros, pour aller jusqu’à seulement 79,75 euros pour la troisième tranche, ce qui est nettement inférieur !

Pour chaque enfant supplémentaire

Si vous avez encore d’autres d’enfants, alors vous devriez savoir qu’il y a une nouvelle marge à prendre en compte ! En effet, avec la première tranche, vous pouvez ajouter 69,92 euros, 34,96 euros pour la seconde tranche, et 17,49 euros pour la dernière !

Attention aux plafonds applicables !

Enfin, n’hésitez pas à vous informer sur les plafonds qui peuvent être appliqués et vous permettre de vous mettre dans une tranche en particulier. Afin de ne pas vous induire en erreur, n’hésitez pas à vous rendre directement sur le site de la CAF pour être sûr et certain que vous allez avoir l’occasion de trouver les plafonds applicables en ce qui concerne. Et vous, dans quelle tranche allez-vous pouvoir vous trouver en faisant le test sur le site de la CAF ?