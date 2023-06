Attention, le mois de juin pourrait être catastrophique pour tous ces français qui n’ont pas pris le temps d’anticiper sur ces grosses augmentations !

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on ne puisse entendre une mauvaise nouvelle en ce qui concerne la situation dans laquelle des français qui sont dans le besoin peuvent vivre chaque jour.

Et pourtant, il suffit parfois de peu de choses pour se retrouver dans le rouge, comme on va pouvoir le voir une fois de plus ici. Même si vous pensiez pouvoir tout savoir sur le sujet, autant dire que les quelques nouvelles que l’on vient d’apprendre au sujet du gaz et des assurances pourrait bien ne pas être en votre faveur.

Inflation: un tiers de Français se retrouve avec 100 euros de reste à vivre le 10 du moishttps://t.co/IRhxD5OUMB pic.twitter.com/8urZKFdv2O — BFMTV (@BFMTV) June 1, 2023

Une crise économique qui n’en finit pas !

En effet, alors que la crise économique a pu notamment faire peur à bon nombre de français qui ne s’attendaient sûrement pas à vivre des situations aussi difficiles, on a pu clairement constater que cela n’avait pas bien l’air de changer, il faut bien se l’avouer.

Et pourtant, comme vous allez le voir, si de plus en plus de personnes en France doivent aujourd’hui faire face à de telles problématiques, cela n’est pas par un simple hasard. On peut même dire que le 1er juin a été le signe d’une nouvelle assez terrible pour bon nombre d’entre vous, et cela n’est pas près de s’arrêter, il faut bien le dire !

Il est près de 2h du matin et la @FranceInsoumise ralentit le vote d’une loi qui vient prolonger le plafonnement de la hausse des loyers à 3,5 % maximum. Ils veulent voter contre et donc permettre aux loyers d’augmenter plus. Ils sont fous en cette période d’inflation ! pic.twitter.com/w4TBXDiBK3 — Damien ADAM (@damienadam76) May 31, 2023

Même si on a pu voir ici et là des prises de parole qui vont encore et toujours plus loin de la part de certains français, cela a pu parfois donner lieu à de grosses surprises pour d’autres cas de figures. En effet, la nouvelle est tombée, et elle n’est pas bonne : on va connaître une fois de plus de grosses augmentations pendant le mois de juin !

Les associations de consommateurs lancent l’alerte !

Une fois de plus, c’est notamment à travers des associations de consommateurs que l’on a pu apprendre une nouvelle assez terrible, et qui fait même assez froid dans le dos. Comme vous pouvez le constater, depuis déjà plusieurs mois, les mauvaises nouvelles n’arrêtent pas de s’accumuler, et il se pourrait bien que cela ne soit finalement que le début d’une longue vague de prix qui ne cessent d’augmenter.

Evolution annuelle des dépenses de consommation des ménages en produits agroalimentaires, ajustée de l'inflation, depuis 1950. pic.twitter.com/0Nv6rvBzcY — Nicolas Goetzmann (@NicolasGoetzman) June 2, 2023

Mais alors, que va-t-il bien pouvoir se passer pendant ce mois de juin ? Et bien si vous craignez de ne pas pouvoir partir en vacances à cause de l’inflation et des prix qui n’arrêtent pas d’augmenter, voici un bref point sur tout ce qui a pu donner lieu à une très grosse alerte de la part des associations de consommateurs.

Vous allez très vite vous rendre compte que vous êtes fortement impacté,et cela, même si vous pensiez pouvoir échapper de peu à une très forte augmentation comme on pouvait le penser…

Voici ce qui a déjà commencé à augmenter !

Avec le mois de juin qui annonce l’été, on aurait pu penser que les nouvelles nouvelles allaient venir avec le beau temps. Malheureusement, comme avec la pluie qui n’en finit pas dans certaines régions, on peut aussi voir que ce n’est pas la seule mauvaise nouvelle…

En effet, on a notamment pu constater que le prix « repère » du gaz avait augmenté depuis le premier juin, ce qui ne devrait pas arranger toutes celles et ceux qui voulaient espérer faire des économies pendant la saison estivale. Il ne vous reste plus qu’à espérer ne pas être trop impacté !