Vaccin AstraZeneca : cette chanteuse aurait été approchée de l’Elysée pour soutenir le vaccin

C’est une très grosse annonce que nous avons eu l’occasion d’apprendre ces dernières heures, et le moins que l’on puisse dire c’est que celle-ci risque de faire date. Alors que la campagne de vaccination bat son plein, on ne s’attendait pas à un tel scandale en France. Il y a de cela plusieurs semaines, on a d’ores et déjà pu apprendre que le vaccin AstraZeneca était déjà très controversé. Avec quelques cas de maladies qui se sont très mal passés, celui-ci n’a en effet pas une très bonne presse.

Depuis, c’est une grosse catastrophe pour ce vaccin : on a pu apprendre contre toute attente que certains français refusaient tout simplement de se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca ! Alors que la campagne de vaccination peine à démarrer en France et à prendre de plus en plus d’ampleur, les autres pays du monde regardent parfois la France avec un certain étonnement…

Des personnalités françaises soutiennent le vaccin AstraZeneca

Alors que certains français refusent encore de se faire vacciner par le vaccin AstraZeneca pour pouvoir lutter contre le coronavirus, c’est contre toute attente que l’on a pu découvrir que certaines grandes personnalités françaises soutiennent le vaccin. Cela a pu être le cas notamment de l’humoriste très controversé Elie Semoun qui a récemment pu prendre la parole à ce sujet.

On peut d’ailleurs très bien comprendre que le sujet lui tient à coeur : on a pu comprendre que son père est décédé tragiquement pendant la première crise du coronavirus, et malheureusement il se trouve qu’il n’a pas pu être à ses côtés pour l’accompagner pendant cette période douloureuse. En effet, bien qu’il semblerait que son père n’ait pas été atteint de la COVID19, la maladie a gagné du terrain bien plus rapidement pendant cette période et on imagine que la solitude est très difficile à vivre pour des millions de personnes.

C’est donc contre toute attente que l’humoriste Elie Semoun s’est fait vacciné, mais surtout qu’il a pu témoigner sur le vaccin AstraZeneca. Alors que des millions de français ne font que critiquer celui-ci, Elie Semoun a pu quant à lui répondre avec humour, et cela a pu choquer une partie de son audience. En effet, il a pu dire qu’après s’être fait vacciné, il n’était toujours « pas mort ». De quoi faire un joli pied de nez à tous ses détracteurs.

En revanche, il se trouve que l’on a pu apprendre une autre nouvelle en ce qui concerne le coronavirus et le vaccin AstraZeneca, et cela pourrait impliquer le gouvernement ainsi qu’une autre grande personnalité française…

Cette chanteuse française a-t-elle été approchée pour promouvoir le vaccin AstraZeneca ?

C’est une annonce qui risque de faire beaucoup de bruit si elle pourrait bien être confirmée. Alors que l’humoriste Elie Semoun avait pu être accusé de faire de la propagande pour le gouvernement et le vaccin AstraZeneca, la polémique pourrait s’amplifier avec la nouvelle terrible que l’on a pu découvrir.

La chaîne d’informations BFM a rapporté en effet que le gouvernement serait en train de partir à la recherche de stars pour promouvoir le vaccin AstraZeneca. Et selon le journal Le Canard Enchaîné, il se trouverait même que la chanteuse Sheila aurait pu être approchée. Si pour le moment, ce ne sont que des rumeurs, cela pourrait être un nouveau « bad buzz » pour le gouvernement français mais également pour la chanteuse Sheila.

En effet, cette dernière avait déjà été au coeur d’une polémique récemment que ses fans ne sont vraiment pas prêts d’oublier, c’est le moins que l’on puisse dire !