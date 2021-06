Gardez la fraîcheur des fraises plus longtemps avec cette astuce incroyable…

Chaque été, c’est une question que se posent des millions de français qui ne supportent pas le gaspillage : ils ne veulent pas avoir à jeter les fraises bien fraîches qu’ils ont achetées, et au contraire ils veulent même tout faire pour prolonger la fraîcheur de ces dernières. On ne compte plus le nombre de fois où des français amateurs de bonnes fraises ont voulu trouver par tous les moyens comment se procurer des bonnes fraises à des bons prix, mais surtout avec une conservation de la fraîcheur pendant un temps assez conséquent. Pour pouvoir profiter pleinement de la fraîcheur de vos fraises, cela peut être parfois bien plus compliqué que prévu. En effet, la plupart des méthodes que vous aurez l’occasion de trouver ici et là sur le web ne sont pas toujours efficaces, bien au contraire !

Elles montrent très rapidement leurs limites, et vous pourriez même être vraiment très frustrés de voir que cela peut parfois être assez compliqué pour vous de réaliser des salades de fraises bien fraîches pour cet été…

La salade de fraises fraîches : un dessert très apprécié par les français…

Si de plus en plus de français choisissent en été de manger bien plus de fruits frais et de légumes, ce n’est pas un hasard ! En effet, avec notamment des fraises bien fraîches dont on ne se lasse pas pendant la saison estivale, il est vraiment difficile de résister à la tentation.

Heureusement, les fraises sont encore disponibles à ce jour en abondance, et vous n’aurez aucune difficulté à en trouver en grand nombre dans la plupart des magasins de la grande distribution. Toutefois, pour pouvoir être sûr et certain de profiter des meilleures opportunités, ce n’est pas forcément simple.

En effet, les fraises vendues dans le commerce sont parfois de très mauvaise qualité et vous ne pourrez pas toujours faire tout votre possible pour conserver leur fraîcheur bien longtemps. Toutefois, il existe une méthode spéciale et peu connue pour garder la fraîcheur de vos fraises plus longtemps. Vous allez pouvoir en profiter pour réaliser de bonnes salades de fraises, mais aussi d’autres desserts tous plus dingues les uns que les autres.

Cette méthode vous permet de garder vos fraises fraîches plus longtemps

Cela peut être parfois un vrai cauchemar de vouloir goûter des fraises pour pouvoir se rendre compte par la suite que le goût qu’elles ont n’est clairement pas à la hauteur de vos espérances ! Mais pour éviter cela, il y a toutefois une petite méthode que vous pouvez suivre et qui vous permettra de garder la saveur de ces dernières pendant une durée bien plus longue que celle que vous aviez actuellement ou par habitude.

Il est fréquent que lorsque vous lavez des fraises, celles-ci sont alors pleines d’eau et le goût est alors légèrement altéré et même un peu moins bon que ce que vous imaginez. Pour éviter cela, il suffit tout simplement d’utiliser des glaçons !

Comment utiliser des glaçons pour laver vos fraises ?

Pour pouvoir utiliser des glaçons pour laver vos fraises, il suffit simplement de les placer dans votre eau de rinçage quand vous les lavez : elles conserveront ainsi leur fermeté, ce qui est plutôt pratique !

Il faut également veiller à ne pas enlever la queue avant de les laver, mais seulement après : ainsi, elles garderont encore plus longtemps leur fraîcheur et toute leur fermeté pour pouvoir bénéficier d’un goût unique pendant tout l’été ! Il ne vous reste plus qu’à les déguster désormais, dans une salade de fraises ou avec un autre plat…