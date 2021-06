Nettoyez votre four facilement avec ces astuces complètement dingues et faciles à appliquer

Avec les beaux jours qui arrivent, c’est le moment ou jamais pour vous de faire un très grand ménage de printemps si vous ne l’avez pas encore fait ! Cela passe bien évidemment par les meubles, mais également par le frigo ou encore le four, qui n’est pas une mince affaire à nettoyer comme vous allez le voir !

Il ne se passe plus une seule journée sans que l’on ne découvre de nouveaux conseils en ce qui concerne le ménage de printemps qui fait de plus en plus parler de lui. En effet, avec l’été qui arrive et la fin de la crise sanitaire liée au coronavirus, de plus en plus de français se posent de sérieuses questions pour pouvoir savoir comment bien nettoyer leur four. La plupart du temps, on trouve de plus des produits chimiques qui peuvent se révéler être de très grosses catastrophes : pour certains foyers où certains enfants et adultes peuvent présenter des allergies, c’est un drame que vous pouvez heureusement éviter facilement avec une méthode facile et simple à appliquer, comme vous allez pouvoir le constater.

Comment nettoyer les grilles de votre four : la méthode ultime

C’est parfois le plus contraignant à nettoyer pour les français qui ne savent pas comment s’y prendre pour leur four. En effet, prendre en charge le nettoyage des grilles du four peut être un vrai casse-tête, mais heureusement avec cette technique imparable vous allez gagner du temps ! Concrètement, il vous suffit tout simplement de nettoyer l’intérieur de votre four avec de l’eau savonneuse, en commençant par les grilles. Retirez-les et ne le faites pas directement dans le four, car vous risqueriez d’abîmer l’intérieur de celui-ci.

Une fois que c’est fait, il vous suffira tout simplement de rincer avec de l’eau chaude, pour pouvoir retirer toutes les saletés. N’hésitez pas à bien frotter avec une éponge et du liquide vaisselle simple : vous n’avez rien besoin de plus ! Si les tâches persistent, alors vous devrez opter pour les gros moyens avec une brosse en nylon qui est très efficace !

Comment enlever la graisse dans l’intérieur de votre four ?

Pour retirer la graisse dans votre four, c’est une autre histoire et vous ne pourrez pas utiliser de liquide vaisselle cette fois-ci ! Pour cela, il faudra plutôt choisir du bicarbonate de soude. C’est une solution écologique, peu onéreuse, et que vous trouverez d’ailleurs très facilement dans la plupart des magasins, alors autant en profiter avant qu’il ne soit trop tard !

Il vous suffira tout simplement de placer six cuillères dans un bol et ajouter deux cuillères d’eau. Par la suite, après avoir réalisé une pâte, contentez vous d’appliquer celle-ci sur les différentes parois de votre four et de laisser appliquer pendant quelques heures avant de frotter ensuite avec une éponge. Vous verrez que c’est très efficace !

Comment nettoyer votre porte de four facilement ?

Si vous avez une porte de four qui est très salie par le temps ou par les plats préparés en cuisine, alors la meilleure option reste d’utiliser du vinaigre blanc ! En effet, c’est une excellente opportunité pour que votre porte soit comme neuve.

Vous pouvez d’ailleurs combiner 125 ml de bicarbonate de soude avec 45 ml de vinaigre blanc si vous le souhaitez, cela ne sera qu’encore plus efficace et rapide à nettoyer. En revanche, attention aux odeurs : veillez à bien rincer par la suite, car l’odeur du vinaigre blanc n’est pas toujours très appréciée et peut rester pendant plusieurs heures dans une grande ou petite pièce, même si elle n’a rien de dangereux !