Transport : quels sont les comportements qu’il faut adopter pour mieux conduire en hiver ?

L’hiver est une saison où les flocons de neige font leurs apparitions, les routes sont glissantes, l’ensoleillement et la visibilité baissent. Au cours de cette saison, les conducteurs sont confrontés à d’énormes difficultés. Cependant, la prudence doit être de mise et certains comportements doivent être adoptés pour mieux conduire en hiver. En voici quelques-uns.

Utilisez un véhicule réglementé et bien équipé

Avant toute chose, vérifier l’état de votre véhicule est la première précaution à prendre. Il s’agit de voir s’il est capable d’affronter les péripéties de l’hiver. De plus, vous devez accorder une importance spéciale à l’état de vos pneus. Ils doivent être de qualité et antidérapant. Ensuite, vérifiez l’éclairage pour pallier un manque de visibilité, la ventilation pour contrôler le refroidissement, la batterie pour assurer un démarrage rapide et régulier et le chauffage pour vous garder à l’abri de la fraîcheur glaciale de l’hiver.

Après avoir pris toutes ces précautions, vous devez préparer un kit spécial pour votre véhicule en fonction de votre trajet et de votre environnement :

une bombe dégivrante et un grattoir ;

des couvertures ;

un triangle de signalisation ;

une lampe torche ;

des vêtements chauds et des gants ;

un gilet de sécurité avec bandes réfléchissantes ;

des batteries de secours et autres câbles pour rester connecté ;

de l’eau et de la nourriture.

Restez connecté

Être informé instantanément et régulièrement sur la météo et sur les infos de votre trajectoire reste la meilleure solution pour éviter tout désagrément. Pour ce faire, vous pouvez utiliser certaines applications de circulation comme Google Map ou Waze, pour connaître le trafic en temps réel et les zones interdites d’accès.

Restez également connecté sur le 107.7, la radio du trafic. Pour rester informer par rapport à la météo, vous pouvez télécharger une application de météo sur Play store ou App Store. Faites également très attention aux panneaux lumineux ainsi qu’aux panneaux de signalisation.

Respectez la distance de sécurité entre véhicules

Par temps d’hiver, les routes sont glissantes, le freinage peut prendre du temps et la visibilité est restreinte. C’est pour cette raison que maintenir une distance de sécurité entre les véhicules est d’autant plus important en cette saison.

Cela permet de prévenir les risques de collisions et les accidents. Si vous en avez la possibilité, augmenter la distance qui vous sépare d’un autre véhicule et plus encore si c’est un véhicule poids lourd.

Conduire avec modération

Vu les conditions climatiques de l’hiver, il est recommandé pour votre propre sécurité de conduire avec une vitesse réduite. Cela permet non seulement d’anticiper les obstacles pour mieux les éviter et ne pas avoir à activer brusquement votre frein.

Conduire dans ces conditions demande plus de vigilance et d’éveil, ce qui est tout aussi épuisant. Ainsi, il vaut mieux prendre de temps à autre de pause et plus encore si vous avez une longue route à faire.

En hiver, aller lentement et sûrement est la formule parfaite à adopter pour mieux conduire. Cependant, assurez-vous de vérifier l’état de votre véhicule, de préparer un kit et enfin respecter les codes de bonne conduite.