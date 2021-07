Vacances d’été : le gouvernement pourrait faire une nouvelle annonce pour le mois d’août

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la tension n’a jamais été aussi palpable et les français sont malheureusement plus divisés que jamais. Alors que certains d’entre eux auraient pu penser qu’ils allaient pouvoir vivre un été un peu plus tranquille, cela ne semble pas du tout être le cas, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, on a pu voir déjà depuis plusieurs années déjà des foyers qui sont dans le besoin et qui ne peuvent pas partir l’été.

Mais cette année aura été encore plus particulière, car il se trouve qu’avec la crise sanitaire liée au coronavirus, de nombreux français et françaises ont pu perdre leur emploi contre toute attente : ils ne s’attendaient pas à pouvoir vivre dans la tourmente et perdre leur emploi pour pouvoir se trouver dans une situation vraiment terrible ! On a donc pu voir des millions de français prendre la parole sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias pour pouvoir dénoncer cette situation qui est vraiment tragique et que personne ne s’attendait à subir.

Avec certains couples qui vont pouvoir partir en vacances ou bien même en famille ou entre amis, ce ne sera clairement pas le cas pour tout le monde et il risque d’il y avoir de grosses déceptions. C’est d’ailleurs déjà le cas quand on constate que certains français sont partis au mois de juillet, mais n’ont pas pu profiter d’un lieu propice au soleil, comme on a pu le constater ces derniers jours et ces dernières semaines encore. De plus, les dernières nouvelles ne sont pas vraiment bonnes et on a cru comprendre que le gouvernement pourrait bien prendre une décision radicale pour le mois d’août…

De nouvelles restrictions pour les vacances au mois d’août ?

Avec de plus en plus de français qui se plaignent de ne pas pouvoir partir en vacances à cause de moyens financiers qu’ils n’ont pas pu avoir cette année, on peut clairement dire haut et fort que les inégalités ne font que de se creuser petit à petit. Pourtant, tout semblait partir pour le mieux quand on a cru voir notamment que la crise sanitaire allait être derrière nous. Malheureusement, que ce soit du côté des particuliers ou des entreprises, l’heure n’est pas à la fête, c’est le moins que l’on puisse dire…

Certains foyers ont pu notamment dire haut et fort qu’ils trouvaient scandaleuses les dernières annonces du gouvernement d’Emmanuel Macron, et il se trouve d’ailleurs que la situation pourrait encore empirer assez fortement comme on a cru le comprendre encore récemment selon les dernières indiscrétions de l’Élysée.

Vers de nouvelles restrictions sanitaires au mois d’août ?

Avec le nouveau variant du coronavirus et la possibilité de pouvoir se trouver dans une situation vraiment intenable dans certains cas de figures, il se trouve que l’on peut voir depuis maintenant plusieurs mois des annonces de plus en plus surprenantes… Bien que rien n’ait encore été confirmé, le gouvernement français n’exclut rien pour le moment et pourrait bien prendre des décisions assez radicales si cela est nécessaire. On peut notamment penser à la possibilité de confiner tout le pays du jour au lendemain, même si certains n’y croient pas du tout.

Mais pour le savoir, il va falloir être patient, car le président de la république pourrait bien changer de décision et prendre la parole pour ajouter des restrictions pour les commerces ou encore pour les français qui sont en attente. Ce n’est une surprise pour personne et on va pouvoir le constater encore une fois dans les jours à venir selon certaines sources.