Vacances d’été : le pass sanitaire encore plus restrictif pendant le mois d’août selon un proche de l’Élysée

Personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer que l’on allait pouvoir voir de nouvelles informations concernant le passé sanitaire qui ne cesse de faire parler de lui dans les médias, mais également sur les réseaux sociaux. Il faut dire que depuis les toutes dernières annonces du chef de l’État au mois de juillet, de plus en plus de personnes auraient clairement pu penser que cela allait devenir obligatoire et ont décidé alors de se faire vacciner. Mais on peut penser toutefois que le président de la république ne cesse également de jouer sur les mots avec des déclarations assez choquantes du point de vue de certains français.

En effet, comme on a pu le constater par ailleurs, on a pu voir qu’une certaine partie de la population n’hésitait pas du tout à prendre la parole pour pouvoir dire haut et fort que si la vaccination n’était pas obligatoire officiellement, c’était en effet induit, car on peut voir que de plus en plus de lieux ne sont tout simplement pas accessibles normalement sans que l’on dispose du vaccin ou d’un test qui affirme clairement que nous ne sommes pas atteint par le coronavirus. Avec une campagne de vaccination qui a pu prendre beaucoup de temps à démarrer, il se trouve que certains français ont mis le gouvernement dans une situation vraiment terrible…

Malheureusement pour Emmanuel Macron, alors que les élections présidentielles devraient se dérouler dans moins d’un an maintenant, comme le porte-parole de l’Élysée a pu le révéler en exclusivité, personne ne s’attendait à ce que le chef de l’État n’hésite à prendre des mesures aussi impopulaires que celles que l’on a pu découvrir ces derniers jours.

Des restrictions encore plus difficiles à venir pour les français pour le mois d’août

Alors que les dernières annonces du gouvernement ont pu choquer une grande partie des français pour le mois de juillet, les nouvelles annonces que le chef de l’État Emmanuel Macron ou encore le ministre de la Santé Olivier Véran pourraient faire dans les prochains jours, risquent de faire encore bien plus de bruit, c’est le moins que l’on puisse dire. On ne compte plus le nombre de fois où le président de la république a pu prendre la parole sur des sujets assez controversés, comme on a pu le constater encore récemment.

Mais pour le moment, si rien n’a encore été officialisé du côté du gouvernement, on a pu clairement constater que certains français vont pouvoir se trouver dans des situations vraiment intenables, c’est le moins que l’on puisse dire. Avec un passé sanitaire qui pourrait s’étendre à de nouveaux lieux et proposer de nouvelles restrictions, certains foyers risquent d’avoir beaucoup de mal à s’adapter à cette situation. En effet, pour les restaurants, les lieux de divertissements, et même pour aller faire les courses, le gouvernement ne laisse que peu d’alternatives à celles et ceux qui ne veulent tout simplement pas entendre parler du vaccin contre le coronavirus.

Une situation plus stable prévue pour la rentrée ?

Avec ces nouvelles annonces proposées par le gouvernement français, il se trouve que le chef de l’État va pouvoir en effet prévoir une rentrée scolaire bien plus sereine que celle que l’on aurait pu imaginer il y a de cela quelques mois.

En effet, sans la vaccination massive de la population, il se pourrait bien qu’une nouvelle pandémie soit alors prévue et on pourrait alors vivre un nouveau confinement : ce serait alors une très grosse catastrophe pour tout le pays qui ne souhaite pas revivre une nouvelle saison de la sorte….