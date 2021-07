Vacances d’été : vers un passeport sanitaire très renforcé d’ici à la fin de l’été ?

C’est encore une fois l’actualité brûlante autour de la crise sanitaire liée au coronavirus qui est au cœur de l’actualité. En effet, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer une seule seconde que la situation allait être aussi catastrophique il y a de cela plusieurs mois. Alors que certains pays ont même pu décider contre toute attente de confiner la population, certaines personnes vont pouvoir profiter des vacances d’été avec des départs qui ont eu lieu il y a de cela quelques semaines ou encore quelques jours. Mais malheureusement, il se trouve que la situation est encore loin d’être réglée.

Avec certains français qui ont pu clairement décider de ne pas se faire vacciner pour le moment, il se pourrait bien que la population française soit contrainte à nouveau de se confiner à la rentrée, notamment pour toutes celles et ceux qui ont pu décider de ne pas se faire vacciner malgré les différentes recommandations du gouvernement français, et plus précisément d’Emmanuel Macron. Alors que les personnes qui disent clairement qu’elles sont contre le vaccin décident contre toute attente de prendre des risques, ces dernières peuvent parfois être très critiques contre le gouvernement.

Suite à la dernière prise de parole d’Emmanuel Macron, certains n’hésitent pas à dire haut et fort que la vaccination devrait maintenant être une véritable obligation pour pouvoir être sûr de revivre une vie que tout le monde attend avec la plus grande impatience. Mais malheureusement, certains foyers français sont encore décidés à tout faire pour pouvoir se protéger de toutes les situations possibles et imaginables en restant à leur domicile, jugeant que la vaccination est encore beaucoup trop risquée aujourd’hui.

Pourtant, bien que cela puisse selon certains spécialistes régler beaucoup de situations, certains en ont décidé autrement et il se pourrait que pour les vacances cela ait une grosse conséquence…

Les français forcés de revenir plus tôt des vacances d’été ?

C’est une très grosse crainte que de plus en plus de français qui vont partir en vacances au mois d’août peuvent avoir actuellement. En effet, on ne compte plus le nombre de fois où on a pu voir ici et là des français se plaindre concrètement des mesures prises par le gouvernement cette année, et cela pourrait encore une fois s’aggraver avec des annonces qui pourraient se faire bientôt, avant la rentrée.

Comme on a pu le voir, le gouvernement d’Emmanuel Macron ne cesse d’encourager la population à se vacciner, mais cela n’est pas de l’avis de tout le monde. Alors que pour des millions de français, la vaccination reste tout de même un très gros risque pour eux et ils ne se privent pas pour le dire haut et fort. Mais cela pourrait contraindre le gouvernement à prendre une décision assez radicale et importante, comme on a pu le voir dans les coulisses de l’Élysée selon certaines rumeurs…

Emmanuel Macron contraint de prendre une mesure contre les français non-vaccinés ?

On ne compte plus le nombre de fois où il se trouve que les français ont pu se plaindre des dernières décisions prises par le chef de l’État, mais malheureusement cette fois-ci Emmanuel Macron pourrait bien décider de renverser la situation. En effet, alors que les vaccins sont désormais disponibles en France et partout ailleurs, il pourrait bien contraindre les français à se faire vacciner s’ils souhaitent vivre une vie normale.

En déclarant la « guerre » ainsi aux français qui sont contre le vaccin ou qui ne veulent pas franchir le pas, c’est vers un gros cloisonnement de la population vers lequel on se dirige…