Ces aliments sont catastrophiques pour votre santé selon les plus grands cardiologues !

A l’heure où de plus en plus de personnes en France peuvent avoir de vrais problèmes d’obésité, comme les toutes dernières études sur le sujet ont pu le montrer, on constate très clairement que la situation est assez grave…

En effet, les toutes dernières études sur le sujet ont notamment pu démontrer que la situation était plus critique que jamais. Comme vous allez le voir, en revanche, si vous voulez vous lancer dans une nouvelle démarche d’alimentation saine, alors cela pourrait bien vous permettre d’arriver à vos fins !

Une alimentation de plus en plus transformée !

En effet, manger de plus en plus d’aliments transformés dans notre vie peut avoir des conséquences bien plus dramatiques que ce que l’on pourrait imaginer. Pour bien s’en rendre compte, par ailleurs, il faut surtout aller notamment dans des situations où on se rend compte qu’il devient de plus en plus difficile de trouver des aliments qui ne vous feront pas grossir. Mais, pour aller encore un peu plus loin que cela, on se rend compte surtout qu’il est aussi très difficile de trouver des aliments qui ne seront pas dangereux pour votre santé.

C’est une fois de plus dans la presse nationale et sur le web que l’on a notamment pu découvrir de nouvelles études assez dingues et alarmantes sur le sujet… Comme vous pouvez vous en douter, même si ces dernières n’ont pas toujours pu être bien reçues par le public, il se trouve qu’elles pourraient bien donner lieu à de vrais débats dans sa société actuelle en France…

Avec des aliments qui sont mis en vente dans la grande distribution et qui sont sans cesse remis en cause, on peut dire notamment que les risques d’avoir de plus en plus de cholestérol n’ont jamais été aussi nombreux !

Ces aliments sont catastrophiques selon les cardiologues !

On peut dire que les cardiologues sont une fois de plus mis sur le devant de la scène pour des questions qu’ils auraient aimé éviter d’évoquer ! Sur sa dernière étude, c’est notamment le Dr Elizabeth Koldas, une cardiologue assez réputée dans son domaine, qui a pour notamment évoquer les aliments qui étaient selon elles les plus grands responsables de l’hypercholestérolémie. Comme vous allez le voir, ce ne sont pas toujours ceux que l’on peut imaginer !

La viande rouge

Si on dit que la viande rouge est bonne pour la santé, on peut aussi constater qu’elle peut aussi provoquer de plus en plus de problèmes de cholestérol ! A la place, vous pouvez notamment consommer du poisson ou des crustacés.

La friture

Les aliments frits n’ont vraiment pas la cote ! En effet, ce type d’alimentation va avoir l’inconvénient d’augmenter le cholestérol, ce qui peut aussi avoir un effet important sur les calories que vous allez pouvoir absorber…

Les gâteaux industriels

Vous avez bien évidemment le droit d’être un peu gourmand, oui, mais pas n’importe comment ! En effet, il est toujours préférable d’éviter tous les gâteaux industriels que l’on peut retrouver dans la grande distribution. Ces derniers comprennent souvent bien trop de calories et de sucres, et cela peut parfois donner lieu à de vrais problèmes de poids, notamment chez les enfants. A la place, essayez plutôt de faire un peu de biscuits ou de gâteaux faits maison, ou tournez-vous vers des fruits quand vous le pouvez et en fonction des différentes saisons qui vont et qui viennent !