CAF : deux aides versées prochainement, découvrez la revalorisation de 50 %

Si votre profil est compatible, vous pourrez peut-être avoir une telle aide en provenance de la CAF. De plus, l’organisme français a procédé selon les volontés du gouvernement à plusieurs revalorisations.

Ces dernières augmentent ainsi le pouvoir d’achat, ce qui est une bonne nouvelle. Plusieurs produits du quotidien sont victimes de hausses, c’est le cas de l’énergie, des aliments frais ou encore du carburant…

Une telle revalorisation de 50 % sera idéale pour gagner un peu plus de pouvoir d’achat.

Les aides de la CAF bénéficient d’augmentations intéressantes !

Si vous êtes allocataire, vous avez sans doute déjà découvert des revalorisations. Ces dernières ont été de 4 % par exemple. Si certains pensent que le pourcentage est faible, d’autres estiment qu’un petit coup de pouce financier est toujours le bienvenu. Les prestations sociales ont donc été augmentées et une autre hausse est à prévoir.

Au vu des informations glanées sur la toile, vous pourriez avoir une augmentation de 1.7 en avril 2023. Celle-ci devrait concerner les allocations familiales. Vous pourriez alors être alerté en amont via la messagerie sécurisée de votre compte personnel. Si ce n’est pas le cas, surveillez le montant versé sur votre compte bancaire.

La CAF vous propose sur la page d’accueil toutes les sommes qui sont validées pour votre dossier. Ce sera l’occasion de vérifier si une hausse est prévue.

L’ASF bénéficiera aussi d’une augmentation confortable de 50 %, cette information est officielle puisqu’elle a notamment été relayée sur les réseaux sociaux. De ce fait, vous pourriez alors obtenir 184,41 euros, ce qui est assez intéressant par rapport à la somme autrefois versée : 122,90 euros.

#LaCafàVosCôtés La prime d’activité, c’est une allocation mensuelle versée aux travailleurs ayant des revenus modestes. Montants et démarches, la Caf décrypte cette aide pour vous permettre de tout savoir et de tout comprendre en 90 secondes !https://t.co/4Yu4BcZlxy pic.twitter.com/TG1fpzAX7O — Allocations Familiales (@cnaf_actus) February 3, 2023

Vérifiez si votre profil est éligible à l’une des aides

Que ce soit pour l’Aide Exceptionnelle de Solidarité ou encore de la prime d’activité, vous pouvez vérifier votre éligibilité directement sur le site de la CAF. Si vous possédez déjà un compte en ligne, renseignez vos informations personnelles dans le formulaire mis à votre disposition.

En ce qui concerne l’Aide Exceptionnelle de Solidarité, elle a déjà fait l’objet de versements apparemment. Vous pourriez donc obtenir 28 euros et il faudra compter pour chacun des enfants à charge 14 euros.

Dans tous les cas, pour être certain de la véracité des informations, il suffit de lire les mails envoyés par la CAF ou de prendre connaissance des données relayées par le site. Vous êtes certain que ce dernier propose des contenus officiels et c’est aussi le cas sur les comptes sociaux de la CAF.

L’organisme communique par exemple sur Twitter. Pour savoir si vous êtes éligible à l’une des prestations sociales, il est conseillé de se rapprocher d’un conseiller.

Dans votre département, vous avez des antennes, il faudra donc se rendre dans l’une d’entre elles pour discuter avec un conseiller. Il étudiera votre profil avec la plus grande précision et vous aurez ensuite une réponse concernant votre éligibilité par rapport à ces aides.

Prenez le temps de remplir les dossiers, car vous avez peut-être le droit à une prestation sociale.