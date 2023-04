Perte de poids : attention à la cuisson des pâtes qui peut ruiner votre régime !

Depuis déjà de nombreuses années déjà, on constate étayé que le nombre de personnes qui se trouvent en situation de surpoids ne cesse de prendre de plus en plus d’ampleur en France… Malgré le fait que l’on ait pu déjà entendre parler de certains régimes miracles, il faut bien avouer que ces derniers sont clairement loin d’être efficaces, il faut bien l’avouer…

Et pourtant, certains professionnels du monde de l’alimentation donnent parfois des conseils assez fous que l’on ne retrouve pas ailleurs, et qui ont des répercussions assez dingues sur notre organisme si on peut les suivre à la lettre. En ces temps de crise économique, de plus en plus de personnes en France se tournent vers des repas assez simples à cuisiner, comme des pâtes blanches.

Des pertes de poids qui ne se passent pas toujours comme prévu !

Si cela peut paraître assez facile à cuire en général, il se trouve que la façon dont vous pourriez vous y prendre pourrait bien faire toute la différence… En effet, les pâtes sont encore une fois un aliment que les français apprécient consommer de façon assez régulière, notamment pendant cette période de crise économique qui n’a clairement pas fini de faire parler d’elle…

En revanche, personne n’aurait pu penser que la cuisson des pâtes allait pouvoir avoir un impact assez fou sur votre régime ! Même si certains d’entre vous auront plus clairement décidé de ne plus du tout consommer de pâtes pendant leur perte de poids, il est tout à fait possible que vous ayez décidé d’en faire autrement, et de vous faire parfois un peu plaisir avec un petit plat de pâtes. En revanche, cela pourrait vite virer au cauchemar pour certains d’entre vous…

Attention à la cuisson de vos pâtes dès aujourd’hui !

Bien que l’anecdote puisse vous paraître complètement dingue sur le papier, en réalité, elle est belle et bien réelle. En effet, la prochaine fois que vous allez avoir l’occasion de faire cuire des pâtes chez vous, ou encore chez vos amis, n’hésitez surtout pas à suivre de façon scrupuleuse la cuisson de vos pâtes. Concrètement, cela pourrait avoir un vrai impact sur l’indice glycémique, ce qui n’a rien d’anodin.

Dans les faits, on pourrait avoir tendance à penser que plus on fait cuire des pâtes, plus l’indice glycémique va pouvoir vous être favorable. Malheureusement, dans les faits, tous les experts dans le domaine s’accordent à dire que cela reste mauvais pour la santé… A titre d’exemple, des pâtes trop cuites seront avalées bien plus rapidement, et auront alors un indice glycémique de 65.

En revanche, si vous faites cuire vos pâtes al dente, comme le recommandent justement les italiens, alors vous allez voir que l’indice glycémique va baisser drastiquement à 50, ce qui est bien plus avantageux pour toutes celles et ceux qui pourraient se poser de sérieuses questions à ce sujet…

Les spécialistes déconseillent ce type de pâtes !

Par conséquent, comme vous pouvez vous en douter, il y a quelques pâtes qui sont assez déconseillées si vous voulez pouvoir éviter le pire… En effet, il n’est clairement pas encouragé de se tourner vers les fameuses pâtes à cuisson rapides : elles auront tendance à avoir un indice glycémique bien plus élevé. Par ailleurs, si vous ajoutez de nombreuses sauces dans vos pâtes, alors là encore, vous risquez malheureusement de la payer au prix fort sur votre balance…