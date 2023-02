Perte de poids : cet homme a perdu 34 kilos en 10 mois avec une méthode hallucinante !

Il reste encore et toujours plus difficile pour certains d’entre vous d’essayer de perdre du poids en ces temps qui sont encore et toujours plus incertains… En effet, on ne compte plus pour ainsi dire le nombre de fois où certains hommes et femmes ont pu se retrouver dans des positions assez délicates, où ils ont pu être dans l’impossibilité de perdre du poids comme ils auraient pu aimer souhaiter le faire.

Des méthodes décriées sur la toile…

Alors, quand on peut voir qu’une personne en particulier arrive tout de même à perdre plusieurs dizaines de kilos en un temps record, on se doute bien que cela pourrait bien tout changer pour toutes celles et ceux qui se trouvent dans la même situation. En effet, si vous avez besoin de perdre plusieurs kilos, vous pourriez vous servir de plusieurs méthodes, mais comment pouvez-vous vous en sortir ?

Et bien, on se rend rapidement compte qu’il y en a certains qui pourraient bien trouver un nouveau moyen d’arriver à leurs fins, même s’il est clair que cela ne fonctionnera pas pour tout le monde !

En effet, si vous avez d’ailleurs l’habitude de vous rendre assez régulièrement sur la fameuse plateforme TikTok, vous avez peut-être d’ores et déjà pu entendre parler de ce régime pas comme les autres qui a pu faire le buzz sur la toile ! Il faut dire qu’avec des régimes toujours plus surprenants et dingues les uns que les autres, on ne compte plus le nombre de fois où certains ont pu partager leurs réussites…

Pourtant, on se doute bien que certaines méthodes peuvent parfois provoquer des prises de poids bien plus importantes que des pertes, ce que l’on ne peut que regretter !

Une méthode qui fait halluciner Tik Tok !

C’est encore une fois sur ce fameux réseau social que l’on a pu découvrir une histoire assez folle avec ce jeune homme… En effet, alors que l’on aurait pu penser que celui-ci allait pouvoir se lancer purement et simplement dans une démarche de perte de poids classique, il a pu au contraire prendre une décision assez radicale qui a pu faire beaucoup de bruit.

Concrètement, il a notamment décidé de se lancer dans un entraînement assez intensif sportif qui a pu faire parler de lui pendant très longtemps sur la plateforme. Le constat est assez fou, et il a de quoi faire assez peur, car en moins d’une heure, le jeune homme arrive tout simplement à éliminer 428 calories au total, ce qui est assez impressionnant quand on y pense. En un mois, il aurait donc même perdu 11 kilos, ce qui est plutôt impressionnant !

Un leitmotiv qui fait plaisir !

Si on avait pu imaginer que ce dernier allait pouvoir s’arrêter là, c’était clairement sans compter sur sa décision de continuer pour essayer de perdre du poids, en citant notamment le fait que nous n’arrêtons pas de diaboliser la nourriture dans le cadre des régimes plus classiques : une méthode qui est assez peu recommandable et qui pourrait même vous mener à votre perte !

A la place, il est préférable d’apprendre à mieux manger, avec notamment la méthode du rééquilibrage alimentaire que ce jeune homme a également pu utiliser, ce qui est plutôt une très bonne chose quand on voit combien il est facile parfois de se lancer dans de telles décisions pour perdre du poids…