Grosse arnaque, les abonnements cachés sont de plus en plus présents !

Attention à vous, il se pourrait bien que vous rencontriez de grandes difficultés à vous lancer dans des démarches d’économies si vous ne vous y prenez pas de la bonne manière. En effet, à l’heure où des millions de personnes en France peuvent cruellement manquer d’argent, on se doute bien que rien ne va pouvoir se passer comme prévu pour eux.

Des bonnes affaires peuvent vous mettre en difficulté financière !

Et pourtant, il est parfois devenu vital pour certaines familles en France de calculer le moindre euro dépensé, notamment pour toutes celles et ceux qui voudraient pouvoir essayer de gagner un peu d’argent en cette période de crise économique.

Malheureusement, il va falloir encore une fois faire le dos rond pour certains français qui ne s’attendaient certainement pas à perdre autant d’argent en un temps aussi court. Même si nous ne savons pas encore exactement comment la situation va évoluer, nul ne doute que cela pourrait clairement changer pour certains d’entre vous.

Alors que les français sont de plus en plus en train d’avoir des difficultés financières, personne n’aurait pu imaginer que l’on allait découvrir une fois de plus un vrai scandale sur des abonnements comme ce que l’on a pu découvrir. Bien heureusement, il se trouve qu’il y a tout de même une solution que l’on va découvrir prochainement, alors pourquoi ne pas en profiter ?

nul part apparaît l'option "annuler mon abonnement automatique" !!!!! et nul moyen de changer la adresse mail, car j'ai changé de mail !! attention @HideMyAssFrance est une arnaque !!! #HideMyAss pic.twitter.com/g4FF03Ok3r — Pancho Brzovic (@chopan63) January 31, 2023

En effet, cette fameuse arnaque à l’abonnement pourrait bien tout changer pour des millions de personnes, mais en revanche, on se doute bien que cela va avoir des conséquences assez importantes.

Une plateforme pour signaler les arnaques !

C’est une fois de plus sur les réseaux sociaux que l’on a eu l’occasion de découvrir cette nouvelle complètement dingue, et qui pourrait avoir de lourdes répercussions sur les finances de millions de personnes en France. En effet, il se trouve que la plateforme Signal Scams qui a pu être mise en ligne récemment a pu frapper assez fort, n’en déplaise à toutes celles et ceux qui auraient pu imaginer qu’un tel projet n’allait pas pouvoir voir le jour.

L arnaque de la box bonbons à 1 e est de retour @Maevaghennam1 Elle à juste oublié de vous dire que c est un abonnement 1 an à 39.90 € /mois et si tu coches pas ton choix sur le site tu seras prélevé et pas livré🤡bien lire les CGV #BLATARNARQUE #booba #BalanceTonInfluenceur pic.twitter.com/TdtzhYm1Xb — BLATOLOGUE (@blatologue) July 5, 2022

En effet, sur le compte Twitter de l’organisation, on peut notamment voir que Signal Scams n’hésite pas à dire clairement les affaires qui n’en sont pas sur les réseaux sociaux, et qui pourraient même vous coûter bien plus chers que prévu ! En effet, le phishing se répand désormais comme une façon de gagner de l’argent pour certains, mais surtout comme une très grosse arnaque pour d’autres !

Des abonnements cachés qui font un carnage…

SI vous pensiez trouver une occasion d’avoir une machine à café pas chère, ou encore d’autres produits qui pourraient donner lieu à des promotions hors du commun pour certains produits, on se doute bien que certains d’entre vous ne vont pas vraiment apprécier découvrir qu’ils ont pu être arnaqués.

On ne le dira jamais assez, mais si vous recevez un SMS qui se fait passer pour les impôts, la CAF, Netflix, La Poste, etc, ne cliquez JAMAIS sur le lien. Au pire, allez directement sur le site imité par le SMS, mais là "espaces-abonnement" dans le lien ça hurle "arnaque" pic.twitter.com/2ZwlnyBHYp — Eroz (@DweEroz) December 10, 2022

En effet, on a pu découvrir notamment que certains ont pu avoir l’occasion d’acheter des produits à seulement 3 euros, mais finalement, on se rend compte que ce n’est pas une si bonne affaire que cela. Comme on a pu le voir notamment sur le compte de Signal Scams, c’est en fait une terrible arnaque !

En effet, la technique consiste purement et simplement à proposer un produit à bas prix, mais qui est en fait un abonnement caché ! Si vous ne vous en rendez pas compte, cela pourrait alors vous coûter bien plus cher que prévu !