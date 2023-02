Perte de poids : ces spécialistes conseillent de manger un croissant le matin pour ces raisons surprenantes !

Si vous faites un régime, on vous a probablement dit de ne plus du tout en manger !

Il y a très clairement certains aliments qui sont reconnus pour être plus intéressants que d’autres d’un point de vue gustatif, mais en revanche, c’est une toute autre histoire quand il s’agit clairement de faire des efforts pour être sûr de perdre du poids !

Un surpoids qui est de plus en plus présent en France

Ce n’est un secret pour personne, et plus personne ne pourrait même le nier : on constate que de plus en plus de personnes sont assez obèses en France, et malheureusement, force est de constater que la tendance va de pire en pire avec les années qui passent. Pour couronner le tout, on a même pu entendre parler très récemment de certains français qui se retrouvaient alors dans des situations assez critiques, où certains se sont alors retrouvés mis à mal par certains qui n’arrivaient pas toujours à comprendre comment perdre du poids.

Il faut bien dire que nous ne sommes vraiment pas tous égaux face à des situations comme celles que l’on peut voir au quotidien avec des personnes qui se retrouvent en surpoids. Mais si on avait pu très clairement imaginer que cela allait s’arrêter là, c’était vraiment sans compter sur le fait que cela allait pouvoir donner lieu à des situations toujours plus terribles les unes que les autres.

En effet, le croissant est toujours apprécié par les français, mais il est souvent très mal vu quand il s’agit de faire un régime. Et pourtant, on a pu constater que certains spécialistes pouvaient tout de même conseiller de prendre un bon croissant le matin, mais pour quelles raisons ?

Et si le croissant pouvait vous aider à maigrir ?

Et oui, vous avez bien lu, et ce n’est pas une erreur : vous pouvez très bien suivre un régime aujourd’hui, et tout de même vous faire plaisir avec un bon petit croissant quand vient le moment de prendre votre petit déjeuner. Pour vous en rendre compte, il suffit d’ailleurs de voir le nombre de personnes sur la toile qui peuvent se faire plaisir avec de bonnes viennoiseries le matin, et réussir à perdre du poids.

Tout d’abord, les spécialistes affirment que même pendant un régime, il faut aussi savoir se faire plaisir, parce que lol constate que si vous êtes bien trop frustré, alors vous ne pourrez pas arriver à tenir le coup pendant plusieurs jours, semaines, ou mois. En revanche, comme vous pouvez l’imaginer, ce n’est pas du tout la seule raison qui a pu pousser ces professionnels à encourager de prendre un bon croissant le matin.

En effet, il a d’autres raisons qui ont pu être évoquées, et force est de constater que ces dernières sont un peu plus compréhensibles. Même si les croissants sont assez caloriques, et que cela pourrait clairement vous dissuader d’en manger pour commencer la journée, on constate que certains affirment que cela permet de commencer la journée avec un bon repas et d’éviter d’avoir trop faim pour le reste de la journée.

Une méthode décriée !

En revanche, même si certains affirment que cette méthode fonctionne très bien, on remarque aussi que cette solution n’est pas validée par tous les nutritionnistes ! D’ailleurs, certains conseillent plutôt de pratiquer ce que l’on peut appeler le jeûne intermittent, qui a notamment pu être mis en avant très récemment par de nombreuses personnalités liées de près ou de loin au monde de la santé et du bien être. Et vous, allez-vous opter pour le croissant ?