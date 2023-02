Morte à cause d’un déodorant dans sa chambre, ce scandale pourrait aussi vous concerner !

Il y a parfois des risques que l'on prend qui sont inconsidérés, et qui pourraient parfois donner lieu à des conséquences plus qu'imprévues...

Si certains auraient pu penser que les déodorants étaient vraiment sans défense, voilà qui devrait vous faire réfléchir à deux fois ! En effet, alors que de plus en plus de personnes en France subissent des situations assez folles, notamment en ce qui concerne des rappels de produits imprévus, ou encore des maladies qui reviennent dont on avait plus entendu parler pendant longtemps, cette situation est plutôt étonnante.

Un déodorant qui paraît inoffensif…

Comme vous pouvez vous en douter, si certains français peuvent notamment faire attention à leur quotidien, on peut vraiment dire que cela risque de tout changer pour eux après avoir pu découvrir cette histoire. En effet, il est assez rare d’entendre parfois parler de telles situations dont on a pu déjà entendre parler par le passé, mais cette fois-ci, cela pourrait être un vrai drame pour tous ceux qui ont cette habitude quotidienne…

Bien évidemment, il est fort probable que vous ayez l’habitude de mettre du déodorant tous les jours, comme le font par ailleurs des millions de personnes en France. En revanche, vous ne vous doutiez certainement pas que vous alliez pouvoir peut-être mourir à cause de ce simple objet du quotidien, comme cela a pu arriver récemment dans une histoire assez dingue et sordide que l’on a pu découvrir.

En effet, qui aurait pu seulement croire qu’une adolescente de 14 ans allait pouvoir mourir suite à l’utilisation d’un simple déodorant ? Comme vous allez le voir, cette histoire est assez folle, et pourrait bien concerner d’autres adolescents et adolescentes dans les jours et dans les semaines à venir.

Morte à 14 ans, cette adolescente ne s’attendait pas à cette situation !

A l’heure où on constate que de plus en plus de français prennent des risques considérables au quotidien, personne n’aurait pu penser qu’un simple déodorant allait être mortel. Et pourtant, c’est bel et bien ce qui a pu arriver à cette jeune adolescente de 14 ans. Mais comment croire à une histoire aussi folle que celle-ci ?

Et bien, comme vous pouvez vous en douter, il se trouve que cette histoire est assez différente de ce que l’on aurait pu imaginer par le passé. Bien que les faits aient pu se dérouler dans la ville de Derby, en Angleterre, on se doute bien que tout aurait pu se passer également en France, dans des conditions assez similaires. En effet, la jeune Georgia, qui est décédée, n’a pas vraiment eu un usage normal du déodorant, comme vous pouvez l’imaginer…

Santé Magazine Actu👇Mort d’une adolescente après avoir inhalé du déodorant https://t.co/ex6EI5D9ZD pic.twitter.com/nk77CBrh5J — Santé Magazine (@Sante_Magazine) January 28, 2023

Un état d’ébriété atteint avec du déodorant ?

La jeune femme a donc tout simplement décidé de se lancer dans un jeu qui n’en est pas vraiment un, et qui lui aura été finalement mortel. En effet, elle avait visiblement décidé d’inhaler du déodorant dans sa chambre, afin de pouvoir ressentir un état d’ébriété. Malheureusement, il se trouve qu’elle a pu avoir une prise de déodorant un peu trop conséquente, et pour cause : cela aura malheureusement causé sa perte !

Un adolescent de 15 ans a été retrouvé mort dans son lit dimanche 11 avril par sa famille à l'Isle-sur-le-Doubs, avec dans sa main, une bombe de déodorant. Il est mort après avoir inhalé le gaz pour obtenir des effets euphorisants.

(FranceBleu) pic.twitter.com/bj2iVpOduS — cultinews (@cultinews) April 28, 2021

Avec un arrêt cardiaque que la jeune femme a pu faire depuis sa chambre, cette histoire n’est clairement pas sans rappeler d’autres histoires que l’on a pu d’ores et déjà découvrir par le passé. D’ailleurs, c’est notamment à Nice, en 2014, qu’un jeune garçon de 11 ans avait pu mourir dans des conditions assez similaires. Si les associations avaient pu prendre la parole à ce sujet par le passé, on se doute bien que la situation devrait s’améliorer…