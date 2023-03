Prêt immobilier : cette technique vous permet d’emprunter pendant l’inflation à des taux hallucinants !

Si vous pensiez qu'il était devenu purement et simplement impossible d'emprunter de nos jours, et bien, vous allez être très surpris de voir ces toutes nouvelles informations...

Avec des français qui n’ont jamais eu de difficultés à pouvoir emprunter de l’argent, on se doute bien que les toutes dernières informations que l’on a pu découvrir récemment vont faire peur à certains d’entre vous qui ne pensaient pas pouvoir se retrouver dans une telle situation aussi inédite…

En effet, on peut dire que les tous derniers mois que l’on a pu découvrir ont été assez difficiles à vivre pour certains entre vous, et cela, pas seulement pour toutes celles et ceux qui voulaient en profiter pour faire des économies…

Une inflation qui met à mal les français…

Bien que l’inflation ait pu concerner notamment des aliments qui sont assez coûteux, force est de constater que vous allez être très surpris de voir que les prix vont pouvoir aussi concerner des services et des produits que nous n’avons que très peu l’habitude de se procurer au quotidien !

Concrètement, avec notamment le monde de l’immobilier qui vit un vrai cauchemar pour des millions de personnes, on peut dire que cela va faire plaisir à certains banquiers, mais sûrement pas à celles et ceux qui pouvaient avoir des difficultés à emprunter d’argent.

Vous souhaitez acheter un bien immobilier ? La CAF vous propose un prêt un taux zéro d'un montant de 25 000 pour vous aider. https://t.co/71VyLYKThe — aufeminin (@aufeminin) March 9, 2023

En effet, sur les réseaux sociaux, on peut dire que la bataille fait rage, et bon nombre de personnes en France deviennent complètement dingues en voyant notamment les toutes dernières informations qui ont pu filtrer sur les taux qui sont encore et toujours plus hauts !

Si vous voulez ainsi profiter de bons taux pour votre prochain achat immobilier, et bien il va falloir vous y prendre à deux fois ! En effet, certaines banques ne sont pas toujours très enclines à proposer des offres de prêts intéressantes, si bien que vous pourriez bien avoir du mal à joindre les deux bouts…

Comme chaque budget est différent, notre optimisateur vous permet de choisir vos mensualités en connaissance de cause. 😉 Durée du #prêt, coût du crédit, #taux d'#assurance…. #immobilier https://t.co/Dw8IDahf8r pic.twitter.com/pXsFYoW7Ju — MonToitaMoi (@MonToitaMoi) March 11, 2023

Voici la technique pour avoir un taux sous les 3% !

On peut dire que le mois de mars sera le mois de tous les dangers ! En effet, avec notamment les toutes dernières informations de la part du gouvernement français qui font vraiment froid dans le dos, on a pu découvrir déjà qu’en février 2023, le taux de crédit pour un prêt immobilier était déjà de 2,82%. Cette information, qui avait pu être encore confirmée par le Crédit Logement, on se doute que cela a pu encore augmenter très récemment !

Et pour cause, on estime même que ce taux pourrait bien aller au-delà des fameux 3%, ce qui pourrait très bien coûter cher à des millions de personnes, notamment si vous pouvez avoir l’occasion d’emprunter dans des durées assez longues. Et pourtant, il se trouve que l’on remarque que certains d’entre vous peuvent avoir tout de même l’occasion d’emprunter à un taux encore inférieur à 3%, mais comment cela reste-t-il encore possible ?

Un crédit qui pourrait être réduit…

Bien que certains d’entre vous pourraient avoir du mal à aller en dessous de cette barre des fameux 3%, il se trouve que certains arrivent tout de même à avoir des prêts immobiliers qui sont assez intéressants, même si cela ne concerne pas tout le monde !

Pour cela, n’hésitez pas à aller voir votre banquier ou encore votre courtier, et à lui demander de vous proposer des prêts immobiliers sur plusieurs échéances ! Vous verrez notamment qu’il y a une vraie différence entre les prêts sur une quinzaine d’années, ou encore sur les prêts qui vont jusqu’à 25 ans au total…