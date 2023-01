Prime de 3000 euros : découvrez comment l’obtenir, vous êtes sans doute concerné !

Alors que le prix de l'énergie risque de prendre de plus en plus d'ampleur, cela pourrait être une très bonne nouvelle pour vous !

Face à l’inflation et aux dépenses encore et toujours plus nombreuses, vous avez aujourd’hui tout intérêt à bien prendre les devants et à vous intéresser de très près aux différentes primes que vous pourriez toucher. En effet, avec notamment de foyers en France qui n’arrivent pas toujours à joindre les deux bouts, on sait aujourd’hui que certains ne vont malheureusement pas toujours arriver à leurs fins…

Des salaires très bas, mais des primes très élevées !

Qu’il s’agisse des dépenses alimentaires qui ont pu vraiment explosé ces toutes dernières années, mais aussi après des situations où l’on a clairement pu constater que cela avait donné lieu à de mauvaises surprises dans d’autres secteurs comme l’énergie, il ne faut rien laisser au hasard !

🇫🇷Loi Pouvoir d’achat

➡️ Une prime pouvant aller jusqu’à 3000 euros sans charge.

➡️ Pour petites, moyennes et grandes entreprises

✅ Une victoire pour les employés

❌Une défaite pour #Nupes qui vote contre. Qu’ils aillent expliquer ça sur le terrain! pic.twitter.com/HCWWmR5v8C — KARL OLIVE Député (@KARLOLIVE) July 19, 2022

Et pourtant, il y a même de bonnes nouvelles qui pourraient bien tout changer dans votre quotidien, à partir du moment où vous vous intéressez de très près à l’actualité et aux primes que cela pourrait vous donner…

Avec notamment une prime d’activité qui pourrait donner lieu à de très belles surprises, vous allez très rapidement vous rendre compte que certains salaires pourraient bien vous permettre d’avoir une prime exceptionnelle, mais êtes vous directement concerné par cela ? Nous vous donnons tous les détails dans cet article…

#elysee2022 Emmanuel Macron dans "Face aux candidats "Je veux tripler la prime du pouvoir d'achat , les entreprises pourront délivrer cette prime de pouvoir d'achat de 3000 euros / an jusqu'à 6000 euros par an dans les entreprises qui proposent l'intéressement." @avecvous pic.twitter.com/vZUHRWrZa6 — M6info (@m6info) March 23, 2022

Une prime qui pourrait tout changer dans votre quotidien !

Face à des prix qui sont encore et toujours plus élevés, force est de constater que les français sont encore malheureusement assez nombreux à ne pas pouvoir vivre comme ils le voudraient. Et pourtant, il se trouve que selon le salaire que vous pouvez toucher chaque mois, vous pourrez vraiment avoir de très belles surprises…

Pour bien vous en rendre compte, il suffit de voir les toutes dernières règles de la fameuse Prime de Partage de la Valeur qui ont pu être communiquées récemment par le gouvernement. Dans les faits, il se trouve que si vous avez un salaire assez proche du SMIC à l’heure actuelle, vous pourriez très bien avoir l’occasion d’avoir une belle opportunité de toucher cette prime. Mais en quoi consiste-t-elle exactement ?

Un salaire qui pourrait vous donner un gros coup de pouce !

Bien que certains d’entre vous n’auront pas forcément accès à cette fameuse prime, il se pourrait bien que cela soit une très bonne surprise pour vous dans les toutes prochaines semaines… En effet, si vous avez au moins 20 147 euros par an, alors le montant de la prime ne sera pas exonérée d’impôts.

En revanche, dans certains cas, vous pourriez très bien y avoir accès et ainsi profiter un peu de ce début d’année pour vous faire plaisir et sortir la tête de l’eau !

Par ailleurs, avec une prime d’activité qui a pu enregistrer une certaine hausse en ce tout début d’année, on se doute bien que certains d’entre vous vont vraiment pouvoir apprécier ce geste du gouvernement…

Une hausse des subventions de 4% !

Comme on pouvait s’en douter, avec notamment cette subvention qui bénéficie d’une belle hausse de 4% au total, vous allez pouvoir très clairement en profiter si vous n’avez que peu de revenus cette année.

Bien que certains français oublient parfois de demander cette prime qui pourrait être assez élevée, jusqu’à 3000 euros, vous auriez tort de ne pas en profiter car cela pourrait bien tout changer pour vous ! Il vous suffit d’en faire la demande, et le tour est joué !