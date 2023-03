Elle allaite sa fille pendant 9 ans et ne veut pas s’arrêter, découvrez cette histoire complètement hallucinante !

On peut dire que certaines mères de familles peuvent avoir bien du mal à couper le cordon, et cela peut aller parfois encore un peu plus loin...

Si on pensait vraiment avoir tout vu, et bien cette histoire pourrait clairement faire encore un peu plus de bruit que ce que l’on aurait pu imaginer ! En effet, avec notamment de plus en plus de scandales tous plus dingues les uns que les autres, on imagine que certains parents vont être totalement sous le choc en découvrant cette nouvelle. Bien évidemment, il est clair que certains d’entre vous vont se reconnaître dans les faits qui suivent, mais cela risque tout de même d’être à la marge.

Des comportements encore et toujours plus extrêmes…

Comme vous pouvez vous en douter, avec notamment de plus en plus de comportement tous plus extrêmes les uns que les autres, on se doute bien que cela va pouvoir faire un peu plus de bruit que ce que l’on aurait pu imaginer il y a de cela tout juste quelques mois.

Malheureusement, cette histoire n’est pas vue d’un très bon œil, si bien qu’elle a pu faire déjà un très gros scandale dans les médias quand on a pu en entendre parler il y a de cela déjà tout juste quelques heures…

Il est vrai que pour les mères de famille, cela peut être parfois très difficile d’arrêter l’allaitement, et on a pu le voir une fois de plus dans cette histoire assez dingue… En revanche, si on avait déjà pu entendre parler d’une histoire comme celle-ci à travers des rumeurs assez intrigantes, peu de personnes imaginaient que cela allait pouvoir s’avérer être réel. En effet, on imagine bien qu’au bout de quelques années, il n’est pas nécessaire de continuer l’allaitement, même si certaines femmes continuent tout de même au bout de quelques années…

A mum has told how she will miss breastfeeding her daughter after she finally weaned at the age of nine. Sharon Spink, 50, has been…

Des bienfaits qui font toute la différence !

Bien évidemment, on se doute bien que si cela peut choquer les gens de voir une petite fille prendre du lait maternel après quelques mois,on constate que les bienfaits du lait maternel sont bel et bien présents ! En effet, les avantages du lait maternel vont pouvoir faire toute la différence, et même protéger les nourrissons qui ne veulent pas voir des infections ou même certaines maladies.

En revanche, on peut vraiment se poser la question d’allaiter par la suite, notamment par la suite où certains enfants n’ont pas forcément besoin de continuer à boire du lait maternel. Et pourtant, Sharon Pink est une mère de famille qui a pu faire un vrai scandale dans les médias anglophones, notamment avec sa fille Charlotte.

Quand Charlotte est arrivée, j’avais opté pour un sevrage naturel à terme. C’est bien que l’enfant ait le contrôle du moment où il veut sevrer plutôt que de forcer le problème !

En choisissant de prendre la parole sur un sujet aussi épineux, on se doute bien que cela a pu faire parler dans les médias, mais notamment aussi dans les réseaux sociaux où les réactions ont été toutes plus vives les unes que les autres…

Des internautes violents sur la toile !

SI on peut clairement être étonné par l’attitude de cette mère de famille avec sa fille, on imagine bien que cela a pu faire réagir certains internautes de façon assez violente sur la toile. Pourtant, il se trouve que la jeune fille aurait été directement impliquée dans ce choix.

En effet, elle avait notamment décidé par elle-même d’arrêter de boire le lait maternel de sa mère, ce qui est tout de même tout à fait louable quand on sait que cela peut parfois coûter très cher de se payer des bouteilles de lait au quotidien !