Voici le prénom « horrible » qu’elle donne à son bébé selon les internautes, la première lettre est très surprenante !

Depuis déjà quelques semaines, on constate que les anecdotes toutes plus folles les unes que les autres sur les prénoms de bébé ne cessent d’affluer sur le web. Et pour cause, avec notamment certains prénoms assez dingues et originaux, on eut dire que la presse a de quoi faire parler de ce sujet pendant encore très longtemps. En France, on se souvient notamment de ces toutes dernières années d’une pièce de théâtre et d’un film qui avait pu faire un très gros carton à l’époque.

Des prénoms de bébé assez loufoques…

Tout le monde se souvient, en effet, du fameux film Le Prénom, qui avait pu mettre à mal certaines familles en France et dans le monde qui ont pu choisir de donner des prénoms assez controversés à leurs proches.

Dans certains cas, il faut bien le dire, cela a même provoqué des débats assez dingues dans des familles françaises ou avec des origines étrangères, notamment à cause de certaines traductions assez controversées.

En revanche, peu de personnes auraient pu imaginer que cette mère de famille allait pouvoir donner un prénom assez peu commun à son bébé. Bien évidemment, l’histoire ne nous dit pas si on pouvait voir que le prénom a été changé, mais cela pourrait bien être le cas si on en croit les autorités. Bien évidemment, si vous vous rendez dans votre mairie dans les prochains jours pour annoncer le prénom de votre bébé, cela pourrait très mal se passer…

En effet,on a notamment pu voir ces tous derniers jours une liste de prénoms qui avait pu être purement et simplement refusée par les autorités françaises, mais cette fois-ci, la situation est encore un peu différente.

Cette mère de famille anglaise devient la risée du web !

Il y a parfois certains parents qui osent tout, et ce sont parfois même des vraies stars du web en puissance par la suite ! En revanche, en ce qui concerne cette histoire, on imagine bien que cela pourrait très bien ne pas se finir comme prévu… Comme vous pouvez vous en douter, c’est une fois de plus dans la presse anglaise que l’on a pu découvrir cette histoire assez dingue et hallucinante, avec notamment un article qui a pu être publié dans le journal The Sun.

Si on savait déjà que certains parents peuvent parfois aller encore et toujours plus loin dans les prénoms de leurs enfants, on se doute bien que cette fois-ci,la mère de famille va pouvoir faire encore débat par rapport à ce qu’elle a prévu de faire avec son enfant. En effet, le prénom qu’elle a donné a fait beaucoup débat sur la toile, si bien que l’on peut se demander ce qui a pu lui donner envie de donner un tel prénom…

Une prononciation qui risque d’être difficile !

Une fois de plus, si ce fameux prénom a pu faire le buzz sur la toile, et notamment sur Facebook au moment où il a pu être dévoilé, c’est avant toute chose pour sa prononciation… En effet, on constate notamment que le prénom de ce bébé est D’gynesisDream Aurora McNeal.

Avec le D qui ne se prononce pas en anglais, on se doute bien que cela a pu créer à la fois de l’hilarité, mais également une très grosse incompréhension sur les réseaux sociaux. De quoi donner lieu à de sérieux débats dans les semaines qui viennent !