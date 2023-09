Code de la route : vous aurez une amende si vous portez ce vêtement !

L’une d’entre elles concerne les vêtements et chaussures que l’on porte en conduisant. Bien que cela puisse sembler anodin, porter des habits inadaptés peut avoir de sérieuses conséquences sur votre sécurité et votre portefeuille. Dans cet article, nous verrons notamment comment quelques pays abordent cette question.

La législation britannique et le port de manteaux épais #

Au Royaume-Uni, les automobilistes qui conduisent avec un manteau volumineux risquent une forte amende, quelles que soient les conditions météorologiques.

Selon l’article 97 du code de la route local, tous les conducteurs doivent porter des vêtements et des chaussures qui ne compromettent pas leur capacité à manipuler correctement les commandes du véhicule.

À lire Pourquoi ces automobilistes essayent-ils de s’ouvrir leur voiture avec une balle de tennis ?

En cas d’infraction, une amende importante peut être infligée. Cependant, il est parfois difficile de déterminer quels vêtements sont considérés comme inadaptés pour conduire. Les automobilistes peuvent ainsi conduire en tongs, par exemple.

Les contrôles sur le bord de la route au Royaume-Uni #

Lors d’un contrôle routier, si les autorités estiment que les vêtements portés gênent la conduite, il est difficile d’éviter une amende en Grande-Bretagne.

Selon Michael Pfäffli, responsable de la recherche et de la prévention des accidents à la compagnie d’assurance AXA, après un choc, les ceintures de sécurité compriment d’abord les vêtements volumineux avant de protéger le corps contre tout mouvement vers l’avant, résultant ainsi une perte de précieuses fractions de seconde.

La législation française et la décision des forces de l’ordre #

En France, vous l’aurez remarqué, la loi est plus souple mais également plus ambiguë. Ainsi, lors des contrôles effectués par les forces de l’ordre, ces derniers ont le dernier mot.

À lire La police sonne l’alerte suite à une grosse arnaque sur les vignettes, vous êtes peut être concerné !

Les automobilistes sont donc invités à privilégier le chauffage plutôt que de conduire sans être totalement à l’aise avec leurs vêtements ou chaussures.

Le cas des chaussures inadaptées en France #

Il n’est pas interdit en France de conduire avec certains types de chaussures, comme les tongs par exemple. Cependant, en cas d’accident, un tel choix pourrait être retenu contre vous si les enquêteurs estiment que cela a entravé votre capacité à conduire en toute sécurité.

L’importance de respecter les règles pour éviter des conséquences graves #

Il est essentiel que les conducteurs respectent ces règles afin de garantir leur sécurité et celle des autres usagers de la route.

À lire La grande prédiction : 3 signes qui sont sur le point de prendre un tournant crucial

Porter des vêtements trop encombrants ou des chaussures inadaptées à la conduite peut entraver votre capacité à réagir rapidement en cas de besoin et nuire à l’efficacité des dispositifs de sécurité de votre véhicule.

Conseils pour choisir des tenues adaptées à la conduite #

Pour éviter les problèmes, voici quelques conseils pour bien choisir sa tenue lorsqu’on prend le volant :

– Privilégiez des vêtements ajustés à votre morphologie, sans être trop serrés, pour permettre une liberté de mouvement et une bonne aisance dans la manipulation des commandes du véhicule.

– Misez sur des chaussures confortables et avec une semelle fine qui offre un bon retour des sensations sur les pédales et ne glisse pas sur celles-ci. Évitez les tongs, talons hauts ou grosse semelles qui peuvent compromettre votre sécurité et celle des autres.

À lire 2 signes sont sur le point de vivre le choc de leur vie

La législation diffère d’un pays à l’autre quant au port des vêtements et chaussures adaptées à la conduite automobile. Il est néanmoins évident que prendre le volant avec des habits et des chaussures inappropriés présente des risques pour tous les usagers de la route. Chaque conducteur doit donc connaître et respecter les règles du code de la route concernant cette question, afin d’éviter des conséquences potentiellement graves sur leur sécurité et celle des autres.