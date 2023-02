La police sonne l’alerte suite à une grosse arnaque sur les vignettes, vous êtes peut être concerné !

Alors que les français sont de plus en plus vigilants en ce qui concerne leur utilisation de leur véhicule, on se doute bien que rien ne sera plus comme avant désormais… En effet, on constate que de plus en plus de foyers en France manquent très clairement de moyens, n’en déplaisent à celles et ceux qui diraient le contraire !

Il est vrai qu’avec l’inflation qui a pu faire beaucoup de mal aux foyers, on remarque que les voleurs tentent parfois le tout pour le tout pour essayer de s’en sortir, quitte à prendre parfois des décisions assez dingues parfois.

Une arnaque qui intervient au moment de la prime pour le carburant…

Pour vous en rendre compte, il suffit par ailleurs de voir les différences que l’on retrouve sur certains aspects des véhicules, car les arnaques autour de l’automobile se font encore assez nombreuses.

Vous avez d’ailleurs certainement pu entendre parler de certains français qui ont pu prendre des décisions assez étonnantes au niveau de leur carburant, avec notamment certains qui ont pu dire haut et fort comment il était devenu possible d’avoir son carburant moins cher.

D’ailleurs, on constate que certaines personnes vont pouvoir bénéficier d’une prime pour le carburant qui est assez exceptionnel, n’en déplaise à certains français qui ne pourront pas en profiter. En effet, avec des revenus fiscaux qui sont jugés pour être placés assez hauts, on comprend tout à fait que cela risque de ne pas passer pour les français les moins fortunés !

Par ailleurs, avec un montant de la prime qui ne va pas pouvoir dépasser les 100 euros au total, c’est une nouvelle qui n’a pas vraiment été accueillie avec beaucoup de joie, même si cela peut être toujours une bonne nouvelle d’avoir un peu plus d’argent pour son compte et pour ses loisirs !

Attention, la vignette Crit’Air est directement concernée !

Si vous vivez à l’heure actuelle dans une grande ville en France, alors il y a de fortes chances que vous ayez l’occasion de trouver encore cette fameuse vignette Crit’Air sur l’ensemble des véhicules ! En effet, avec par ailleurs le nombre de ZFE (ou Zones à Faibles Émissions) qui sont en forte augmentation, on se doute bien que cela va pouvoir clairement concerner de plus en plus de français.

Un « faux site » de vignettes Crit’Air qui paraît pourtant vrai

Une fois de plus, c’est donc sur le web que les arnaqueurs ont pu décider de sévir, et cela risque bien d’aller encore plus loin que ce que l’on imagine ! En effet, nul ne doute que vous allez voir faite attention à ce site web qui se fait passer pour un vrai et qui vous permet de commander toutes les vignettes de votre choix en fonction de vos propres envies.

🟥 Vigilance

Vous êtes nombreux à recevoir des SMS vous invitant à acquérir la vignette #CritAir. NE CLIQUEZ PAS SUR LE LIEN! ceci est une arnaque! Une vignette Crit'Air s'obtient sur ce site officiel : https://t.co/nTSPRq1V0l pic.twitter.com/zuA3AegC2C — Police Nationale 67 (@PoliceNat67) January 25, 2023

Avec déjà plus d’une bonne cinquantaine de cas qui ont pu voir le jour, on se doute bien que cela va pouvoir se multiplier avec le temps, d’autant plus que la récupération de vos données bancaires se fera automatiquement !

Si vous voulez être sûr et certain de ne pas vous faire avoir par ce faux site, sachez que le véritable site est bien estampillé avec le logo de l’Etat, et vous devriez même pouvoir y accéder depuis le site du Service Public. Il ne vous reste plus qu’à redoubler de vigilance, et à faire vos propres recherches dans le cas où vous auriez un petit doute…