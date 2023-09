Les CAF modernisent leurs systèmes de prestations pour lutter contre la fraude et améliorer l’aide aux familles

Projet de simplification du système d’aide des CAF #

Ce projet vise à réduire les erreurs, lutter contre la fraude et améliorer l’accès aux prestations pour ceux qui en ont besoin. Pour ce faire, plusieurs chantiers sont en cours au sein des organismes sociaux pour mieux accompagner les bénéficiaires tout en réalisant des économies.

La réforme de l’aide personnalisée au logement (APL) #

L’une des principales mesures prises dans ce cadre concerne l’aide personnalisée au logement (APL), qui représente plus de 15 milliards d’euros par an. Cette aide est désormais calculée sur la base des revenus perçus au cours des 12 derniers mois, et non plus sur les deux années précédentes.

Cette réforme, promesse de campagne d’Emmanuel Macron, a pour objectif de lutter contre la non-utilisation, la fraude et les versements indus.

Le préremplissage des déclarations de revenus #

Pour faciliter la mise en œuvre de cette réforme, les CAF s’appuient principalement sur le préremplissage des déclarations de revenus des bénéficiaires, à l’instar de ce qui est déjà pratiqué pour les déclarations fiscales.

Ce dispositif permet d’alléger la charge administrative pour les usagers, mais aussi de sécuriser le calcul des droits et d’éviter les erreurs.

Des outils numériques pour améliorer l’accompagnement des familles #

Les CAF investissent également dans des outils numériques pour faciliter l’accès aux prestations et améliorer le suivi des dossiers. Ces innovations technologiques permettent notamment de fluidifier les échanges avec les bénéficiaires, en offrant par exemple la possibilité de transmettre des documents en ligne ou de consulter l’état d’avancement de son dossier en temps réel.

La dématérialisation des procédures #

Dans cette optique, les caisses d’allocations familiales œuvrent à la dématérialisation de leurs procédures afin de simplifier les démarches des usagers. L’objectif est de faciliter l’accès aux prestations sociales tout en réduisant les risques de fraude et d’erreurs.

Ce chantier représente un enjeu majeur pour les organismes sociaux français, qui versent chaque année plus de 100 milliards d’euros de prestations à près de 11 millions de bénéficiaires.

Une meilleure coordination entre les différents acteurs #

Pour optimiser l’efficacité des mesures prises, il est également nécessaire d’améliorer la coordination entre les différents acteurs intervenant dans le versement des prestations sociales. Cela passe notamment par un meilleur partage de l’information et une coopération renforcée entre les CAF, Pôle Emploi, les organismes de protection sociale, les services fiscaux et les collectivités territoriales.

Un enjeu de taille pour les finances publiques #

Cet effort de modernisation et de simplification du système d’aides proposé par les caisses d’allocations familiales constitue un véritable enjeu pour les finances publiques, à l’heure où le gouvernement cherche à réaliser des économies tout en préservant les droits des Français les plus vulnérables. En répondant à cette problématique complexe, les CAF s’inscrivent pleinement dans la volonté de mettre en place un modèle social juste, efficace et équitable.

Face aux défis actuels, les caisses d’allocations familiales sont engagées dans un vaste projet de modernisation visant à améliorer l’accès aux prestations sociales, lutter contre la fraude et réaliser des économies. En adaptant leurs procédures et en investissant dans des outils numériques performants, les CAF contribuent ainsi à construire un modèle de protection sociale solidaire et adapté aux besoins des familles françaises.