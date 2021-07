Emmanuel Macron complètement anéanti : un mentor lui envoi un gros tacle en direct

Alors que le président de la république n’a jamais connu une situation aussi difficile depuis le premier jour de son élection, personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer qu’il allait pouvoir se faire tacler par un proche qu’il a connu il y a de cela plusieurs années. En effet, depuis le début de sa présidence, il se trouve qu’Emmanuel Macron ne cesse de faire parler de lui avec des grosses remises en questions de la part de ses anciens proches dans le monde politique, et notamment au Parti Socialiste.

Mais alors que certains français pensent désormais que le chef de l’État ne répondrait qu’à des ordres venus de Bruxelles, certains hommes et femmes politiques ne se gênent clairement pas pour pouvoir envoyer des tacles assez violents à ce dernier. On a encore pu le voir très récemment avec une figure emblématique de la France qui a pu prendre la parole à ce sujet, et on peut clairement dire haut et fort que cela ne devrait pas laisser indifférent le chef de l’État.

Les français sont déçus de la présidence d’Emmanuel Macron

Avec la crise sanitaire liée au coronavirus, il se trouve que le président de la république Emmanuel Macron a pu prouver à plusieurs reprises qu’il ne savait pas toujours bien gérer la situation aux yeux de certains français. Mais pour des millions de foyers qui ont pu voter pour lui lors des toutes dernières élections présidentielles, c’est la douche froide : ils ne s’attendaient clairement pas à ce que le président de la république prenne autant de décisions controversées encore aujourd’hui.

Mais plus récemment, c’est un ancien homme politique assez connu qui a pu prendre la parole à son sujet, et on peut clairement dire haut et fort qu’il n’a vraiment pas été tendre avec lui. Pour preuve, son message a été publié maintes et maintes fois dans la presse et sur les réseaux sociaux ces dernières heures…

François Hollande sort du silence et balance tout sur Emmanuel Macron

Alors que le chef de l’État s’apprête tout juste à entamer la dernière année de son premier quinquennat, on ne compte plus le nombre de fois où certains de ses opposants ont pu essayer contre toute attente de le déstabiliser. En effet, on ne compte plus le nombre de fois où certaines personnalités politiques de la gauche ou de la droite ont pu prendre la parole concernant Emmanuel Macron. Mais personne n’aurait pu être en mesure de s’attendre à ce que François Hollande, l’ancien président de la république en France, aurait pu prendre la parole au sujet du chef de l’État.

En effet, étant un ancien ministre sous la présidence de François Hollande, cela a pu le surprendre d’une façon assez inespérée… C’est sur son compte Instagram que ce dernier a pu prendre la parole et dire haut et fort tout ce qu’il pouvait être en mesure de penser concernant Emmanuel Macron…

François Hollande, un « principe » qu’il ne voulait pas renier lors de son mandat…

Alors que de plus en plus de ministres du chef de l’État se font tacler violemment sur les réseaux sociaux, François Hollande a donc pu prendre la parole et tout balancer avec la plus grande violence sur Instagram.

En effet, il a clairement sous-entendu qu’Emmanuel Macron n’avait aucun principe. C’est notamment lors d’une question en ce qui concerne les procédures judiciaires liées aux ministres que l’ancien président de la république a été interrogé, avec les sous-entendus concernant les dernières affaires en cours : on imagine qu’Emmanuel Macron doit ainsi être très déçu !