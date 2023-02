L’astuce de cette grand-mère anglaise pour gagner de l’argent est hallucinante !

Si de plus en plus d’hommes et de femmes n’arrivent plus à joindre les deux bouts une fois qu’ils ont des enfants, ils peuvent heureusement compter sur leurs propres parents dans certains cas. Et pour cause, cela reste une facilité assez déconcertante pour toutes celles et ceux qui peuvent parfois manquer de moyens financiers au quotidien…

Mais si on savait d’ores et déjà que certains d’entre vous n’allaient pas avoir de grandes difficultés à trouver de plus en plus d’idées pour faire garder leurs enfants, d’autres n’ont aucun autre choix !

Je ne suis pas une garderie !

Des relations très tendues entre les générations !

Si vous vous trouvez dans ce cas précis, alors vous allez clairement déchanter en découvrant cette petite histoire. En effet, en tant que jeunes parents, il peut parfois nous arriver de culpabiliser pour toutes sortes d’occasions.

Si garder des enfants peut être une vraie partie de plaisir pour certains grands-parents, cela reste néanmoins un très gros calvaire, insoutenable pour d’autres.

Pour bien s’en rendre compte, il suffit d’ailleurs de se rendre sur les réseaux sociaux ou encore sur les forums de discussion autour de la parentalité. En effet, comme vous pourrez le voir, il se trouve que celles et ceux qui peuvent avoir des enfants n’arrivent pas toujours à bien s’entendre avec leurs parents ou leurs beaux parents quand il s’agit clairement de prendre les devants et demander à faire garder les enfants !

Ma fille m’a demandé de m’occuper de l’enfant deux ou trois jours par semaine, mais j’ai déjà mon travail. C’est pourquoi je veux être payé. J’aime mon petit-fils, mais je ne suis pas une garderie !

En revanche, il y a très peu de chances pour que vous vous retrouviez à un moment donné dans la même situation que ces parents… Autant dire que les relations entre les parents et les enfants ont pu très mal se passer par le passé, et ne devraient pas être mieux pour l’avenir !

Cette grand-mère sort du silence et balance tout !

Si vous n’avez encore jamais eu l’occasion de faire de cadeau à vos parents quand ils gardent vos enfants, alors cela va peut être vous donner de belles idées ! En effet, qui aurait pu croire une seule seconde que l’on allait entendre parler d’une histoire aussi dingue sur la toile ?

Et bien, ce qui est sûr, c’est que les parents qui ont reçu une belle facture pour la garde de leurs enfants devraient s’en souvenir pendant encore très longtemps. Pour bien comprendre la situation, il faut d’ailleurs revenir au départ de cette histoire…

Je pense qu’elle devrait comprendre que je perdrais du temps de travail si je gardais son bébé, donc si je dois renoncer à ce temps alors, j’ai besoin d’argent pour compenser ce que je ne gagnerais pas à mon travail !

En effet, cette grand-mère anglaise a pu prendre la parole à ce sujet, et dire haut et fort combien la garde des enfants représentait un vrai travail. Mais l’histoire ne s’arrête pas là, car elle est allée jusqu’à demander un salaire pour garder ces derniers ! Avec une paye qui pourrait alors grimper à 14 euros de l’heure, on se doute bien que cela pourra donner lieu à de sacrées factures à la fin du mois !

Une situation qui fait débat !

Devant cette histoire complètement dingue, on constate que les réseaux sociaux se sont très rapidement enflammés en Angleterre, avant que l’on entende parler de cette histoire sur le territoire français.

Avec un salaire de 12 £ de l’heure, elle doit avoir des connaissances en premiers secours, en réanimation cardio-respiratoire, mais aussi en garde d’enfant !

D’ailleurs, on constate que les parents et les grands-parents sont tous divisés sur le sujet ! Si on sait bien que cela va donner lieu à de sérieux problèmes pour tous ces français qui pourront se mettre à dos leurs parents, autant dire que cela risque de faire prendre conscience à certains d’entre eux de la situation. En effet, il n’est plus rare désormais d’entendre parler certains grands-parents ne plus supporter leurs petits enfants qui les fatiguent !