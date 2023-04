Ces touristes croient tomber sur un homme mort et hallucinent en découvrant qu’il ne s’agit que d’une plante !

Il y a certaines nouvelles qui sont parfois un peu plus rassurantes que d'autres, et on a pu le vérifier une nouvelle fois avec cette histoire qui finit bien !

Avec des histoires tragiques qui ne cessent de se multiplier encore et toujours partout sur le globe, on constate très clairement que cela peut parfois donner lieu à de vrais mystères pour toutes celles et ceux qui vivent dans des situations parfois assez folles au quotidien, il faut bien le dire.

Et pourtant, force est de constater que l’on peut voir, dans notre malheur quotidien, et un flot de nouvelles qui reste assez alarmant, des histoires qui sont un peu plus plaisantes à lire, il faut bien se l’avouer…

Une histoire qui paraît loufoque mais qui pourrait bien vous concerner aussi !

Comme vous allez le voir, alors que ces fameux touristes avaient pu penser qu’ils avaient vu un homme mort en pleine forêt, ils ont été assez surpris en découvrant en réalité qu’il ne s’agissait que d’une simple plante. Si l’histoire peut paraitre assez folle au départ, elle a bel et bien été relayée sur la toile, avec notamment des témoignages édifiants que l’on a pu lire ici et là dans la presse, mais aussi sur les réseaux sociaux.

Bien évidemment, ce n’est pas la première fois que l’on peut constater que des touristes peuvent tomber sur une plante comme celle-ci, pour se rendre compte finalement, et parfois même après avoir pu contacter les autorités, qu’il ne s’agissait finalement que d’une simple plante.

Who's the fun guy? (Fungi Xylaria Polymorpha aka dead man's toes fungus.) pic.twitter.com/N1eCADVThW — John Fowler (@JohnDFowler) June 12, 2020

Fort heureusement, devant de plus en plus de personnes qui ont justement pu entendre parler de ce phénomène pas comme les autres, il se pourrait bien que cette situation soit heureusement de moins en moins commune, ce dont on ne peut finalement que se féliciter !

Ils croient voir la main d’un homme mort au milieu de la forêt !

Malheureusement, les histoires macabres ne cessent d’affluer sur la toile, et il est fort probable que vous vous retrouviez face à une situation assez terrifiante si vous vous rendez dans certaines forêts en France ou à l’étranger.

Dedos de muerto. El hongo Xylaria polymorpha, también conocido como "dedos de muerto", es una especie de hongo que se nutre principalmente de madera en descomposición. Durante su desarrollo, este hongo experimenta una serie de transformaciones cromáticas que, le otorgan la… pic.twitter.com/z0HUccbkC0 — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) March 20, 2023

D’ailleurs, sur les plateformes de vidéos comme YouTube, les streamers ne se sont clairement pas privés pour pouvoir relayer parfois des histoires de personnes disparues du jour au lendemain qui font vraiment froid dans le dos. Et pourtant, parmi toutes ces informations, il est tout à fait possible que certains aient pu en fait retrouver non pas un homme mort, mais bien une plante…

Concrètement, on a pu voir notamment que ce qui apparaît comme la main d’un homme mort qui serait en pure décomposition peut parfois donner lieu à de bonnes surprises. Pour ainsi dire, cette plante a un nom, et on constate que rien n’a été laissé au hasard en ce qui la concerne…

#Insolite Un spécimen de Xylaria polymorpha, communément connu sous le nom de doigts de l'homme mort 😮 📷 Mike Roberts pic.twitter.com/z3sulwYPmk — Alice Vachet (@AliceVachet) April 1, 2023

Connaissez-vous la Xylaire polymorphe ?

Si vous n’avez encore jamais entendu parler de la Xylaire polymorphe, c’est probablement normal ! En effet, devant de nm qui paraît assez étrange se cache dans la réalité un simple champignon…

Comme vous le verrez, à travers les quelques photos que l’on peut voir sur la toile, cela ressemble justement aux doigts d’un homme mort ! D’ailleurs, ce n’est clairement pas un hasard si on peut voir que le surnom de cette plante est surnommée « les doigts de la mort ». Au moins, la prochaine fois que vous aurez l’impression de voir des mains qui dépassent du sol et qui semblent vous appeler à l’aide, vous saurez qu’il s’agit sûrement d’un simple champignon peu connu !