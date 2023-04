Permis de conduire : cette nouvelle procédure pourrait vous sauver la mise, il est enfin possible de savoir votre solde de points !

Le permis de conduire est encore une fois rudement mis à l’épreuve cette année ! En effet, vous avez notamment forcément pu entendre parler de tous les nombreux scandales que l’on a découverts encore récemment, avec des lois qui pourraient complètement remettre en cause le permis à points.

Il faut bien avouer qu’avec notamment de plus en plus de personnes qui ne savent plus d tout comment s’y prendre pour passer leur permis de conduire, qui peuvent oublier le code de la route, ou qui ont de grandes difficultés à savoir où donner de la tête quand vient le moment de partir en vacances, on se doute bien que les points sur votre permis de conduire sont aussi une donnée à sérieusement prendre en compte…

Un permis de conduire à 12 points qui peut vite se perdre…

Comme vous pouvez vous en douter, avec notamment certains particuliers qui ont pu être mis à mal avec des pertes de points assez massives, on remarque que les français n’ont jamais été aussi mal en point, mais en ce qui concerne le permis de conduire, la situation est peut être plus catastrophique…

D’ailleurs, quand vous avez l’occasion de passer le permis de conduire, pour la toute première fois, vous n’avez pas encore vos 12 points dans la réalité, mais seulement 6 points ! En effet, dans ce cas précis, il est peut être préférable de bien faire attention à ce que vous pourriez faire sur la route, car vous pourriez perdre encore plus rapidement votre permis de conduire. Mais, en revanche, il reste tout de même une information que vous n’avez pas forcément prise en compte…

[#InsoliteRFM] 😮Une habitante de Vandœuvre-lès-Nancy a obtenu son permis de conduire après huit ans, 11 000 euros dépensés, 200 heures de conduite et dix tentatives… Comme quoi, tout est possible les amis ! 😅#RFMMatin pic.twitter.com/Gx1M3jYwoL — RFM France (@RFMFrance) March 29, 2023

Des pertes de points qui pourraient vite vous coûter cher !

C’est une fois de plus un vrai scandale qui pourrait bel et bien provoquer la colère de nombreux automobilistes… En effet, avec des pertes de points assez massives qui peuvent rapidement vous amener à ne plus être autorisé à conduire par la suite, vous pourriez même avoir des difficultés à pouvoir vous rendre ensuite sur votre lieu de travail si vous vous rendiez compte que vous devez aller sur place avec votre véhicule.

En revanche, une fois de plus, il est encore bien trop fréquent de voir des milliers de français n’avoir absolument aucune connaissance du nombre de points qu’ils peuvent avoir sur leur permis de conduire.

🚘 [#SécuritéRoutière]

Ce vendredi à #Venissieux, la #PoliceNat69 menait une opération de lutte contre l'insécurité routière visant principalement la consommation de produits stupéfiants.

➡️ Plusieurs infractions relevées et 2⃣ retentions de permis pour conduite sous #stups. pic.twitter.com/sI7VrbLBTh — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) March 27, 2023

Il faut dire que même si la loi et le code de la route sont assez clairs sur le sujet, cela peut très vite mettre à mal des français qui ne savent pas où donner de la tête quand ils doivent s’intéresser de plus près au nombre de points qu’il leur reste. En revanche, vous allez voir que la procédure pourrait être plus complexe que prévu…

Une solution pour connaître votre nombre de points de permis de conduire qui pourrait tout changer…

Si vous souhaitez connaître votre nombre de points, la procédure peut être plus difficile que prévu si vous n’êtes pas bien familier avec le web. Concrètement, vous allez devoir vous rendre sur le site web Télépoints, et vous connecter avec votre identifiant France Connect.

Une fois que vous serez connecté, vous devrez alors indiquer votre numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé (NPEH), ainsi que votre code confidentiel. Une démarche qui n’est pas anodine pour tous les conducteurs !