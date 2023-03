Attention, bientôt plus d’eau gazeuse dans les rayons de votre magasin, et la raison est hallucinante !

Si certains d’entre vous avaient pu avoir pris l’habitude de boire de l’eau gazeuse, il est malheureusement possible que vous ayez besoin de changer vos habitudes dans les toutes prochaines semaines… En effet, on peut dire sans trop se tromper que les nouvelles ne sont pas bonnes pour les consommateurs, mais aussi pour tous les fabricants ! En cette période encore et toujours plus difficile à vivre pour nous tous, on peut dire que la crise économique peut avoir des effets assez pervers…

Des pénuries de plus en plus inquiétantes !

Bien que certains d’entre vous aient pu d’ores et déjà le remarquer il y a de cela tout juste quelques semaines, la situation est plus que catastrophique pour certains produits ! Malheureusement, on sait d’ores et déjà que certains vint devoir changer complètement leurs habitudes, et notamment pour les grands consommateurs et amateurs d’eau gazeuse. Il y a déjà tout juste quelques mois déjà, on avait pu connaître une situation assez similaire avec notamment la moutarde en France.

A l’époque, tous les consommateurs étaient d’ailleurs assez furieux, car ils avaient finalement pu constater que les raisons évoquées par les fabricants et par les grands magasins n’étaient pas toujours bien entendables ou très cohérentes. Il faut bien dire aussi que certains d’entre vous ont pu avoir parfois du mal à joindre les deux bouts, notamment avec des frais qui ont pu augmenter avec les mois qui passent…

A ce moment, on avait pu voir notamment un lien avec la guerre en Ukraine, ce qui n’était clairement pas entendable pour les français qui imaginaient que toute la production de moutarde était finalement en France, et nulle part ailleurs ! Mais, en ce qui concerne l’eau gazeuse, vous allez voir que la situation est totalement différente, il faut bien le dire.

Plus d’eau gazeuse pour ces consommateurs, ils sont furieux !

Une fois de plus, c’est notamment sur les réseaux sociaux que l’on a pu voir certains consommateurs redoubler d’inquiétude en voyant notamment que de plus en plus de pénuries pourraient avoir lieu. D’ailleurs, la colère gronde dans certaines régions en France où on peut d’ores et déjà voir que certaines marques d’eau gazeuse ne sont presque plus présentes !

On pourrait penser que cela pourrait être lié notamment à toutes les grèves que l’on a pu connaître notamment au niveau des différentes raffineries, mais en réalité, il se trouve que la situation est bien plus compliquée que cela. Comme vous allez le voir, la raison liée à cette pénurie est bien différente, et plutôt étonnante comme on peut le voir ici et là dans la presse.

Pénurie de Perrier : pourquoi les bouteilles d’eau gazeuse disparaissent des magasins ? https://t.co/ocWUeXjUd8 pic.twitter.com/hNXtuOLXDN — Courrier picard (@CourrierPicard) March 23, 2023

Malheureusement, nul ne sait d’ailleurs pendant encore combien de temps cette pénurie pourrait durer dans le temps, mais on sait d’ores et déjà que certains vont devoir apprendre à faire sans leur marque favorite d’eau gazeuse…

Un manque de gaz naturel depuis déjà bien longtemps

Comme vous pouvez l’imaginer, c’est une pénurie que vous allez devoir clairement accepter pendant encore très longtemps ! En effet, il se trouve que le manque de gaz naturel est lui aussi directement lié à la pénurie de CO2 qui provient de Russie !

Bien évidemment, il est aussi possible de se retourner vers les eaux naturellement gazeuses,mais il y en a encore assez peu, et c’est donc exactement la raison pour laquelle il va falloir s’attendre à une pénurie qui va devoir rester pendant très longtemps, à moins que la crise ne se résorbe dans les jours à venir…