Aides sociales de la CAF : ces millions de français ne demandent pas cette aide et perdent des milliers d’euros !

A l’heure où de plus en plus de français sont assez inquiets pour leurs économies et pour leurs finances, on se doute bien que plus rien ne sera comme avant pour toutes celles et ceux qui veulent essayer de s’en sortir chaque mois…

Et pourtant, cela n’aura vraiment échappé à personne : les aides sociales n’ont jamais été aussi nécessaires qu’aujourd’hui ! Pour bien s’en rendre compte, il suffit d’ailleurs d’aller voir les différentes informations que l’on peut lire ici et là dans la presse, avec des foyers en France qui peuvent parfois perdre des centaines d’euros chaque mois.

⛽️ Vous avez un mois de plus pour réclamer votre chèque carburant de 100 euros. C’est l’annonce faite, lundi 13 février par le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, car cinq millions de Français ne l’ont toujours pas demandé. ▶️ #JT13h pic.twitter.com/FxV7thT9pd — Info France 2 (@infofrance2) February 13, 2023

Une perte qui paraît énorme pour les français…

Mais ce que personne n’aurait pu imaginer par le passé, c’est surtout le fait que l’on allait voir que les allocations familiales n’allaient plus être accessibles à tous, ou du moins, plus aussi facilement que par le passé. Bien que l’on ait d’ores et déjà pu entendre parler de certains français qui ont voulu prendre des décisions en changeant de travail pour gagner plus, ou encore en demandant de nouvelles aides sociales à la CAF, cela ne fonctionne pas toujours !

Et pourtant, on remarque tout de même que certains peuvent parfois perdre des centaines d’euros sans s’en rendre vraiment compte, tout simplement parce qu’ils ne pensent pas toujours à bien prendre les devants et à faire en sorte d’avoir bien pu demander les aides sociales dont ils ont vraiment le droit de prétendre…

Encore une fois, il se trouve que cela pourrait bien tout changer pour certains d’entre vous, notamment si vous avez pu faire le choix par le passé de ne rien demander du tout, et d’essayer de vivre sans les aides sociales de la CAF !

Des chèques distribués par l’État qui pourraient rapporter gros !

Si on se doutait bien que certains d’entre vous avaient pu faire le choix de ne pas du tout se tourner vers des aides sociales, même s’ils en ont parfois besoin, on constate tout de même que cela peut souvent donner lieu à de vraies surprises pour toutes celles et ceux qui n’arrivent pas absolument à gérer leur argent. En effet, avec l’inflation qui fait vraiment beaucoup de mal à des millions de foyers en France, c’est à se demander pour quelles raisons ces français ne décident pas de prendre les aides sociales dont ils ont le droit.

On a eu la prime Macron, la prime d'activité, la prime aux hospitaliers, la prime Grenelle, l'indemnité inflation, le chèque énergie, la remise carburant… Est-ce que normal que l'Etat paye des aumônes quand Total fait 20 milliards de bénéfices ? pic.twitter.com/f3bdGHza9N — François Ruffin (@Francois_Ruffin) February 14, 2023

Et pourtant, dans les faits, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que cela est essentiellement dû au fait que certains ne savent tout simplement pas qu’ils y ont droit ! En effet, des chèques qui sont distribués par l’Etat pourraient vous rapporter très gros, sans même que vous ne vous en rendiez compte !

Un chèque énergie pour mieux se chauffer !

Ce sont des statistiques qui font très peur à voir auxquelles on a pu assister ! En effet, il se trouve que l’on constate que 20% des chèques énergie ne sont aujourd’hui pas demandés par les français, ce qui reste encore assez conséquent quand on y pense !

#ChèqueÉnergie | En complément du chèque énergie « classique », les ménages peuvent bénéficier de chèques énergie exceptionnels tels que le chèque « Opération fioul » ou le chèque « Opération bois ». ▶️ Pour faire votre demande : https://t.co/gVVgF11CaS@AgnesRunacher — Ministères Écologie Énergie Territoires (@Ecologie_Gouv) February 16, 2023

Pour cela, vous devez tout de même vérifier que vous y avez bien droit ! En effet, vos revenus ne doivent pas aller au-delà de 1300 euros chaque mois, même si on se doute que cela pourrait très bien changer dans les semaines à venir si la situation devient encore plus catastrophique !