Ce restaurant reçoit une lettre mystérieuse de sa cliente 10 ans plus tard, le patron hallucine !

Si vous vous êtes toujours demandé si certains clients des restaurants pouvaient parfois avoir des idées assez saugrenues, et bien, il se trouve que cette petite histoire devrait bien vous étonner…

En effet, il se trouve qu’à l’heure où de plus en plus de français peuvent avoir de vrais problèmes à pouvoir économiser de l’argent et même à se rendre dans des restaurants pour pouvoir enfin se faire plaisir, peu de personnes auraient pu imaginer une seule seconde que l’on allait alors découvrir une histoire aussi dengue et émouvante comme celle-ci.

Les restaurants doivent faire face à des difficultés toujours plus grandes !

En effet, il est même assez fréquent de voir sur le web quelques gemmes et des hommes partager des astuces de nos jours pour essayer de manger à leur faim, et surtout pour pouvoir enfin en profiter pour se faire plaisir avec de bons petits plats que l’on retrouve parfois dans les plus grands restaurants en France et à l’étranger.

En revanche, peu de personnes auraient pu imaginer une seule seconde qu’on allait découvrir une histoire aussi dingue d’une cliente qui a pu purement et simplement prendre contact avec un restaurant une dizaine d’années après s’être rendue sur place. Alors que des millions de restaurants ouvrent et ferment également leurs portes chaque année, autant dire clairement que cela pourrait bien donner lieu à une toute nouvelle situation totalement inédite pour ces restaurateurs d’un nouveau genre…

En effet, certains d’entre eux ne se privent pas pour pouvoir prendre les devants, et pour pouvoir très clairement proposer des offres assez dingues à des prix très hauts, pour des repas qui n’en valent pas toujours la peine dans la réalité. Mais en revanche, en ce qui concerne cette histoire, on peut dire qu’elle a le mérite d’être assez surprenante…

J’espère que vous me pardonnerez pour cela. Qu’Allah vous accorde le succès dans votre vie. Pardonnez-moi, je suis vraiment désolé.

Elle va au restaurant avec ses 4 enfants et part… sans payer !

En faisant parfois quelques recherches sur le web, vous allez forcément trouver de plus en plus de témoignages de personnes en France et à l’étranger qui ont pu partir d’un restaurant sans payer ! Et pourtant, force est de constater que si vous avez aujourd’hui pu décider de vous lancer dans une telle histoire, cela voudrait pouvoir faire toute la différence avec toutes celles et ceux qui voudraient se faire plaisir en allant au restaurant.

En effet, le restaurant du Bosphore ne s’attendait certainement pas à recevoir une lettre de sa cliente, une dizaine d’années plus tard. Il faut dire que les restaurants ont beaucoup de clients, et force est de constater que cela peut parfois donner lieu à de vraies surprises pour certains d’entre eux. Mais quand cette femme a pu partir du restaurant sans rien payer, on imagine bien que le patron de l’époque n’a pas bien apprécié…

En 2010, j’ai mangé dans votre restaurant avec mes quatre enfants. Je sortais d’un divorce, la situation était désespérée et je suis partie sans payer. Je me suis récemment souvenu de cette histoire.

Elle rend l’argent une dizaine d’années après !

C’est donc dans la presse que l’on a pu découvrir cette histoire hallucinante… En effet, alors que cette mère de famille avait pu se rendre dans le restaurant en 2010 pour manger avec ses 4 enfants, elle avait pu alors à l’époque décidée purement et simplement de ne pas payer l’addition, en partant dur est autant sans payer !

Bonjour, Monsieur le patron du Bosphore. Je vous remets cette lettre avec 50 € pour vous rendre votre argent.

Toutefois, alors que le patron n’avait que 13 ans à l’époque, et n’était donc pas le gérant du restaurant, il se trouve que celui-ci ne s’attendait surement pas à retrouver une lettre comme celle qu’il a pu retrouver…