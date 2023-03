CAF : gros coup dur, les versements sont décalés sur ces dates, les français sont furieux !

C’est encore une fois un vrai cauchemar que des millions de personnes en France vont pouvoir vivre cette année encore, et rien ne va pouvoir changer les quelques dates qui suivent pour les aides sociales… En effet, même si certains d’entre vous auraient pu espérer avoir des versements des aides sociales de la CAF un peu plus tôt que prévu, il faut tout de même avoir bien conscience que vous n’allez pas pouvoir prendre les choses en main comme vous l’entendez !

Des aides sociales qui sont devenues indispensables pour les français !

En effet, il se trouve que tous ces versements sont bel et bien programmés depuis bien longtemps, notamment pour les personnes qui sont dans le besoin et qui ont vraiment besoin des aides sociales pour arrondir leurs fins de mois.

Malheureusement, si on savait d’ores et déjà que certains d’entre vous allaient pouvoir essayer de s’en sortir à travers des solutions assez communes, la CAF ne pourra pas vous être d’une grande aide pendant ces quelques dates.

Même si on peut constater que les aides sociales qui sont proposées par les allocations familiales sont tout de même très intéressantes pour ces français qui vivent dans le besoin, il va devoir faire preuve de patience pour ces quelques mois, car des imprévus pourraient bien tout changer et mettre à mal les versements qui étaient pourtant bel et bien prévus par les fameuses caisses d’aides sociales…

🔴 La CAF ne répond pas ! Retard de paiement, délais de traitement à rallonge, suspensions des droits sans préavis… Les allocataires de la #CAF se plaignent de difficultés à percevoir leurs prestations sociales. 📺 Le reportage c'est ce soir à 21h10 sur @France2tv pic.twitter.com/doEpemZva2 — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) December 1, 2022

Si on se doute bien que des millions de français ne vont pas forcément se rendre compte de ce décalage, force est de constater que tous les autres vont subir de plein fouet ce petit décalage qui en dit long malheureusement sur la crise économique que nous sommes tout juste en train de traverser depuis maintenant plusieurs années…

Une date récurrente dans l’année, sauf pour quelques mois…

Il est assez fréquent de voir des millions de français avoir un calendrier en tête avec une date bien précise, et pour cause : il se trouve que les versements des aides sociales sont toujours faits à la même date, afin de pouvoir faciliter les différentes saisies informatiques des organismes. En revanche, comme vous pouvez vous en douter, il se trouve qu’il peut y avoir chaque année des exceptions, ou même encore des imprévus qui pourraient bien tout changer !

🗓️Le lundi 06 juin étant férié, le paiement de vos prestations Caf est avancé au vendredi 3 juin. Les délais de mise à disposition sur votre compte varient en fonction de chaque établissement bancaire. Pour suivre vos paiements, https://t.co/z9cLUhqoQY pic.twitter.com/TPEpgoqgA4 — Allocations Familiales (@cnaf_actus) June 2, 2022

On avait d’ores et déjà pu le constater ces dernières années, avec notamment des gros bugs informatiques qui ont pu provoquer des décalages assez importants pour les français qui attendent les aides sociales avec une grande impatience…

Chaque mois, des millions de français attendent donc le 5 du mois avec la plus grande impatience, mais il se pourrait bien que le calendrier habituel soir malheureusement perturbé, notamment pour des raisons assez folles que personne n’aurait pu imaginer voir, et pourtant, qui vont avoir de lourdes conséquences…

#Rentree2022

Besoin de télécharger votre attestation de paiement #caf ? Rendez-vous sur votre espace Mon Compte sur https://t.co/G61aqiIOJc ou l'appli mobile, rubrique "Mes attestations".

En savoir plus 👉 https://t.co/r8dJkP1t7c pic.twitter.com/wvDIfzghUt — Caf Haute-Garonne (@cafhautegaronne) September 2, 2022

Voici les mois où les versements de la CAF sont décalés

On peut dire que cette année 2023 ne va malheureusement pas tout à fait se passer comme prévu pour ces millions de français qui s’attendaient à pouvoir bénéficier de leurs aides sociales le 5 de chaque mois ! En effet, les nouvelles ne sont clairement pas bonnes, et il va falloir peut-être décaler les paiements pour celles et ceux qui peuvent manquer de moyens. En effet, on sait d’ores et déjà que les allocations de juillet seront versées le 4 août, et celles du mois d’octobre le 6 novembre !