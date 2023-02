Elle ne paye pas ses courses avec une méthode redoutable et très « surprenante »

Alors que l’on vient tout juste d’apprendre que les prix allaient une fois de plus pouvoir augmenter dans les prochains jours à venir, certains ne se sont pas privés pour prendre des décisions si radicales. Comme vous le savez, il y a de nombreux produits alimentaires vont encore augmenter dans les jours et dans les semaines qui viennent.

Des courses de plus en plus onéreuses !

Si certains français qui vivent encore très bien aujourd’hui, on se doute bien que cela pourrait donner lieu à de plus en plus de situations toujours plus controversées les unes que les autres. Mais comment s’y prendre quand on sait que certains français ne vont pas avoir assez d’argent pour s’acheter des produits aussi simples que des paquets de pâtes ? Et bien, certains consommateurs ont tout simplement pu décider de se lancer dans des décisions assez folles, quitte à devoir prendre des risques inconsidérés.

En effet, comme vous pouvez vous en douter, certains ont prévu de prendre les devants, et de se tourner vers des solutions qui pourraient parfois être dangereuses. Comme vous allez le voir, ces démarches ne sont d’ailleurs pas toujours conseillées, quand elles ne sont pas purement et simplement illégales !

Mais pour le savoir, il va falloir aller encore un peu plus loin, et essayer tant bien que mal de vous en sortir avec des astuces à mettre en œuvre au plus vite. Ceci étant dit, il y a toujours un risque de devoir se lancer dans des actions qui pourraient parfois donner lieu à des situations toutes plus difficiles les unes que les autres.

Bien évidemment, peu de personnes auraient notamment pu imaginer que l’on allait avoir affaire à de nouvelles aussi folles et tragiques, comme cela a pu être le cas dans ce fameux supermarché…

Un scandale qui pourrait aller très loin…

Si certains français arrivent parfois à trouver des bons plans pour essayer d’arrondir leurs fins de mois, on peut dire que cette consommatrice qui a pu témoigner à 100% Doc n’a vraiment pas froid aux yeux ! En effet, elle n’a pas hésité à prendre des décisions assez radicales et importantes pour son portefeuille, n’en déplaise à tout ce que l’on pourrait lire ici et là dans la presse…

Mais cette fois-ci, comme vous allez le voir, la technique que cette femme a pu mettre en place est assez redoutable tant elle est ingénieuse. En effet, on peut même dire sans trop se tromper que cela pourrait avoir de lourdes conséquences pour certains fabricants et pour la grande distribution. Comme vous allez le voir, il se trouve que certains ne se privent pas aujourd’hui pour se lancer dans des démarches assez dingues, mais qui sont bel et bien légales sur le papier…

Satisfait ou remboursé : une application à la lettre !

On peut clairement dire que cette consommatrice n’a pas hésité bien longtemps à dire ce qu’elle pensait des produits qu’elle pouvait se procurer dans la grande distribution.

En effet, dans son témoignage, elle raconte très clairement qu’elle n’hésite pas à repérer tous les produits qui sont notés avec la mention Satisfait ou remboursé. Il lui suffit par la suite d’écrire un simple courrier ou un e-mail pour dire qu’elle n’a pas du tout apprécié le produit, et le tout est joué ! Une technique redoutable qui pourrait bien se généraliser et provoquer des dégâts chez des milliers de distributeurs qui utilisent cette petite technique de vente pour augmenter le nombre de consommateurs sur certains produits en particulier.