Prime de la CAF : on sait enfin combien vous allez gagner pour un salaire de 1300 euros !

Chaque année, c’est un très grand débat qui fait beaucoup de bruit et dont on ne pourrait pas se passer… En effet, comme vous pouvez vous en douter, il se trouve que les montants des primes d’activité sont revues chaque année, et malheureusement, cela n’est pas toujours en faveur de certains d’entre vous. Mais à l’heure où de plus en plus de français sont vraiment dans le besoin, comment savoir comment s’y prendre pour pouvoir être sûr et certain de toucher la bonne prime d’activité ?

Des primes revues à la hausse chaque année, mais sous certaines conditions !

Depuis quelque temps déjà, on peut lire tout et son contraire sur le web à ce sujet, si bien que certains français n’arrivent même plus du tout à comprendre comment trouver les bonnes informations sur les primes d’activités qui seront bel et bien disponibles pour cette année.

Avec un salaire qui n’aura malheureusement pas été augmenté cette année encore, et un contexte économique et social qui a malheureusement causé beaucoup de tort à certains d’entre vous, nul ne doute que cela risque de parfois très mal se passer…

En effet, la communication de la CAF a pu avoir quelques manques d’informations, et il se pourrait bien qu’à l’heure actuelle, vous n’ayez tout simplement aucune idée du montant que vous allez pouvoir toucher pour un salaire de 1300 euros. Si vous vous trouvez dans ce cas précis, et que vous n’avez pas encore eu l’occasion de savoir comment vous y prendre, pas de panique, on vous raconte tout !

(1/3) Très peu de gens savent que, pendant un parcours de formation, les revenus de remplacement (AREF, RFPE, RPS, ASSF, APSF, AFDF…) donnent droit à la prime d'activité comme s'il s'agissait de salaires. Et même lorsqu'une personne a l'info, il n'y a pas de case dédiée dans pic.twitter.com/hHU3F5EVkC — Yann Gaudin (@yanngaudin) January 30, 2023

Un salaire qui ne vous permet pas de vivre dans de bonnes conditions…

Si vous avez un salaire de seulement 1300 euros par mois, alors vous vous trouvez peut être dans la tranche des français qui se trouvent dans des situations assez précaires, et on peut même dire que cela risque de faire beaucoup de mal à certains d’entre vous qui n’arriveront pas toujours à combler les fins de mois comme il se doit…

Il est vrai que de plus en plus de français n’arrivent aujourd’hui plus à vivre comme ils auraient pu l’espérer, et cela peut très clairement se voir dans les différentes prises de paroles de certains français qui ne touchent que 1300 euros par mois sur les réseaux sociaux.

[#2023] 🌟 @cafain toujours à vos côtés en 2023. On vous souhaite une excellente année ! pic.twitter.com/LwPXRwZ9Gd — Caf Ain (@cafain) January 2, 2023

En revanche, il est tout à fait possible que vous ayez enfin l’occasion de souffler un peu si vous vous intéressez au montant que vous allez pouvoir toucher si vous ne gagnez que cette petite somme d’argent chaque mois…

Voici la somme que vous pouvez avoir si vous avez 1300 euros par mois !

Pour un salaire de 1300 euros par mois, il vous sera possible de profiter d’une prime d’activité assez conséquente, car celle-ci va pouvoir s’élever à 586,23 euros pour chaque mois.

En effet, le montant se calcule avec un savant calcul de mathématiques qui suit… Le montant de la prime d’activité correspond en réalité au montant forfaitaire + 61% des revenus professionnels + la bonification – les ressources du foyer – le forfait de votre logement.

#Rentree2022 🎒 🗓️Versement aujourd'hui de l'Allocation de rentrée scolaire 2022 à 3 millions de foyers. ✅ Une ARS revalorisée afin de réduire les coûts liés à la scolarité de leurs enfants. 👉Montants & conditions d'attributionhttps://t.co/2ehX46MTmb pic.twitter.com/kqXe9LbtFG — Allocations Familiales (@cnaf_actus) August 16, 2022

Une fois que vous aurez pu réaliser ce calcul, alors vous pourrez même en profiter pour avoir une idée plus claire du montant que vous pourriez toucher si vous gagnez un peu plus par mois, ou même un peu moins, ce qui peut toujours être assez utile quand on y pense…