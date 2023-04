RSA : cette mère de famille fraude la CAF et fait perdre des sommes publiques hallucinantes !

Ces dernières semaines, on a pu constater que le gouvernement français a pu prendre les devants pour mettre fin à des fraudes assez dingues et massives, mais cette fois-ci, les conséquences pourraient être assez terribles, il faut bien le dire…

Comme vous pouvez vous en douter, avec notamment de plus en plus de françaises et de français qui peuvent avoir besoin des aides sociales, on se doute bien que les fraudes pourraient avoir des répercussions plus que massives…

Protection des données personnelles & lutte contre la fraude : La #France est mise en cause devant la #CEDH au sujet des opérations de contrôles de la CAF. Et ce, via le traitement de l'adresse IP d'un allocataire du RSA (pour établir sa localisation) => https://t.co/XgUR14O3W5 pic.twitter.com/0gMNE1G14j — Nicolas Hervieu (@N_Hervieu) March 27, 2023

Des fraudes au RSA de plus en plus massives !

Une fois de plus, c’est avec notamment des témoignages sur les réseaux sociaux suite à une enquête de la part des autorités françaises que l’on a pu entendre parler de cette histoire pas comme les autres. Si on pouvait penser que certaines aides sociales comme le RSA étaient en réalité impossibles à frauder, vous allez voir que la réalité est finalement bien plus différente qu’il n’y paraît…

En effet, comme vous pouvez vous en douter, avec de plus en plus de français qui vivent dans des conditions toujours plus difficiles, le RSA est devenu une fois de plus un besoin que vous avez forcément besoin de toucher si vous manquez d’argent. Chaque année , pourtant, il se trouve que certains français essayent tant bien que mal de gagner encore un peu plus d’argent avec les aides sociales dont ils peuvent avoir besoin et toucher !

Une fois de plus, en revanche, certains d’entre vous vont avoir une vraie frayeur en découvrant les quelques lignes qui suivent… Néanmoins, vous allez voir que ces fausses déclarations que l’on découvre suite à cette fraude massive n’ont rien à envier, bien au contraire !

Une histoire horrible avec cette mère de famille qui pensait passer inaperçue…

Il y a parfois des histoires qui paraissent finalement trop belles pour être vraies, et d’autres qui s’avèrent être de très gros cauchemars, il faut bien le dire… Cette fois-ci, c’est une fraude assez horrible dont on a pu entendre parler et qui a pu avoir lieu peut-être près de chez vous, en Eure-et-Loire. Concrètement, on sait d’ailleurs que le remboursement des sommes perçues pourrait prendre bien plus de temps que ce que l’on ne l’imagine…

En effet, dans la presse locale, on a pu notamment découvrir que cette histoire avait pu très mal tourner, avec notamment des fausses informations communiquées à la CAF qui étaient uniquement destinées à frauder, ce qui pourrait avoir des conséquences assez folles quand on y pense, il faut bien le dire !

D’ailleurs, cette mère de famille a pu avoir bien du mal à justifier cette situation, même si on a pu lire ici et là que cette dernière estimait ne pas avoir triché, bien au contraire ! D’ailleurs, il semblait même qu’elle avait pu, selon certaines rumeurs, choisir notamment d’utiliser cet argent pour une bonne cause…

16 000 euros à rembourser à la CAF !

C’est donc ni plus ni moins que 16 000 euros que cette mère de famille va devoir débourser pour régler les aides sociales qu’elle a pu percevoir en trop… En revanche, vous allez malheureusement voir que cela va pouvoir mal tourner pour celles et ceux qui voudraient inspirer de cette histoire !

En effet, il faudrait même savoir que cela devrait plutôt vous encourager à ne pas vous lancer dans de telles situations, même si les 16 000 euros de cette allocation peuvent paraître assez alléchants…