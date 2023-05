Un tiers des français oublie de demander cette aide à la CAF, vous êtes peut être directement concerné !

Si on savait d’ores et déjà que la situation de millions de français pouvait être de pire en pire ces derniers mois, personne n’aurait en revanche pu imaginer une seule seconde que l’on allait pouvoir entendre parler d’une telle situation, il faut bien se l’avouer.

Malheureusement, comme vous allez le voir, il est tout à fait possible que vous soyez directement concerné par ce problème, et cela pourrait même donner lieu à des problématiques assez importantes pour la suite…

Une inflation qui n’en finit pas, mais les aides sociales sont là !

Même si certains d’entre vous peuvent parfois prendre le temps de se lancer dans des démarches pour obtenir toutes sortes d’aides sociales, il faut bien avouer que cela peut parfois donner lieu à des problématiques que personne n’aurait pu penser avoir par le passé : avec des prix qui augmentent de mois en mois avec l’inflation, on peut dire que toutes les aides sociales sont bonnes à prendre !

En revanche, si on aurait pu imaginer une seule seconde que cela allait pouvoir donner lieu à des aides aussi impressionnantes, personne n’aurait pu l’imaginer… En faisant quelques recherches sur la toile, vous allez peut-être vous rendre compte finalement que vous avez peut-être droit à quelques centaines d’euros pour vos aides sociales, à moins que vous ayez déjà pu faire toutes les démarches nécessaires.

Le versement du RSA sera conditionné à 15 à 20 heures d’activité, confirme Borne https://t.co/2E8varex2q pic.twitter.com/sx4EEindV1 — L'Obs (@lobs) April 27, 2023

Mais, néanmoins, les chiffres sont là, et on peut dire qu’ils sont assez alarmants quand on les regarde de plus près. En effet, avec notamment un tiers de français qui serait éligible à cette aide et qui oublierait purement et simplement de la demander, cela à de quoi poser de très sérieuses questions, il faut bien se l’avouer.

330 euros d’aides qui pourraient vous permettre de souffler un peu !

Avec une crise économique qui a pu provoquer la colère de millions de français ces dernières semaines, on peut dire que rien ne pourra calmer ces derniers, si ce n’est peut être une aide financière qui pourrait leur permettre de souffler… En effet, on sait d’ores et déjà que 34% des personnes qui sont éligibles au RSA ne le réclament pas, ce qui est assez énorme quand on y pense !

⚡ DERNIÈRE MINUTE – #Politique : "Le président du conseil départemental pourra couper le #RSA et radier une personne qui refuse le parcours de réinsertion qui lui sera proposé" déclare le ministre du travail @olivierdussopt sur @BFMTV. pic.twitter.com/rrfuC84D0K — FranceNews24 (@FranceNews24) May 1, 2023

En effet, si on peut même ramener cela à un nombre de foyers, cela équivaut purement et simplement à plus de 600 000 foyers au total, ce qui reste aussi assez énorme ! Mais alors, comment se fait-il que ces français ne font pas tout le nécessaire pour demander cette fameuse aide sociale ?

Et bien, on a pu découvrir fort heureusement que les démarches allaient pouvoir être facilitées, ce qui va faire plaisir à toutes celles et ceux qui ont bel et bien le droit à cette fameuse aide sociale, il faut bien se l’avouer.

Des sommes qui viennent tout juste d’évoluer !

Depuis maintenant quelques semaines, on a pu constater que le RSA avait d’ailleurs pu connaître une augmentation, et non des moindres !

Si le revenu de solidarité active a souvent été critiqué, on peut dire que les personnes qui en bénéficient vont clairement apprécier le fait de voir que la somme a pu être augmentée de 5,6% ! Même si cette somme paraît parfois ridicule, dans les faits, il faut noter qu’elle reste assez importante sur toute une année : faites vos propres calculs pour le vérifier !