Augmentation des taxes locales : un double impact avec la taxe d’enlèvement des ordures ménagères

Une série d’augmentations fiscales qui pèsent sur les propriétaires #

Suite à l’augmentation impressionnante de 51,9% de la taxe foncière à Paris et à l’impact de la revalorisation de +7,1% de la valeur locative cadastrale, les propriétaires sont confrontés à une autre surprise : une hausse de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).

Avec la récente revalorisation de la taxe foncière, la TEOM a également augmenté automatiquement de 7,1% cette année.

Mais ce n’est pas tout, certaines collectivités locales ont également décidé d’augmenter le taux de cette taxe pour renforcer leurs ressources.

À lire Améliorations et enjeux de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) en France

Conseils face aux hausses fiscales successives #

Face à cette série d’augmentations fiscales, il est conseillé aux propriétaires de rester particulièrement vigilants lorsqu’ils reçoivent leurs avis d’imposition. L’augmentation de la TEOM, bien que moins médiatisée que la taxe foncière, pourrait avoir un impact significatif sur leur budget.

Cette augmentation pourrait être assimilée à l’introduction d’une nouvelle taxe ajoutée à une taxe foncière déjà fortement augmentée.

Un contexte économique incertain et des conséquences sur le pouvoir d’achat #

Dans un contexte économique incertain, ces augmentations successives pourraient avoir des conséquences importantes sur le pouvoir d’achat de nombreuses familles françaises. Avant l’été, les statistiques fournies par le cabinet FSL spécialisé dans les finances locales indiquaient déjà une tendance à la hausse pour la TEOM.

L’inflation, qui a atteint +4,8% en août selon les dernières estimations provisoires de l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques), suggère une pression fiscale accrue accentuée par des taxes locales qui pourraient connaître de nouvelles augmentations l’année prochaine.

À lire L’erreur dans le calcul des allocations familiales, un problème informatique majeur

Le point de vue des experts et le mécontentement des ménages #

Dans un article publié par le magazine Capital, des experts expriment leur inquiétude quant à la revalorisation des valeurs locatives cadastrales. Face à ces augmentations successives et à la perspective de nouvelles hausses, l’insatisfaction des ménages est flagrante.

Pour simplifier, des taxes foncières jusqu’aux petites courses au supermarché – tout est plus cher.

Anticiper les impacts budgétaires et agir face aux hausses de taxes #

Avec ces nouvelles augmentations fiscales pesant sur les propriétaires, il est plus important que jamais de bien anticiper les impacts budgétaires et d’agir en conséquence. Plusieurs mesures peuvent être prises pour limiter les effets de ces hausses :

À lire La CAF met en place un nouveau système pour réguler l’accès aux aides

– Bien vérifier tous les détails des avis d’imposition pour éviter toute erreur.

– Veiller à ne pas confondre la TEOM avec d’autres taxes locales et bien connaître leurs spécificités.

– Se renseigner sur les possibilités de réductions ou d’exemptions fiscales offertes par certaines collectivités locales.

– Être attentif aux actualités concernant les évolutions fiscales, notamment en lien avec les valeurs locatives cadastrales.

À lire Nouveaux changements dans l’allocation aux adultes handicapés de la CAF

Un avenir fiscal incertain pour les propriétaires : vigilance et adaptation #

Analyser toutes les informations précédemment mentionnées semble indiquer que l’avenir fiscal des propriétaires de logements est encore incertain et susceptible de changer dans un proche avenir en raison de l’évolution des politiques locales et nationales. Les propriétaires devront donc rester vigilants quant aux revalorisations fiscales et aux hausses potentielles des taxes locales.

Pour faire face au mieux à cette situation, il sera essentiel de s’informer régulièrement, d’adapter son budget en fonction des éventuelles augmentations des charges fiscales et même, si nécessaire, de solliciter des conseils d’experts en finances locales afin de maîtriser au maximum les impacts liés à ces changements fiscaux.