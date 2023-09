La vérité sur les retraites en France : l’astuce du cumul emploi-retraite qui pourrait sauver votre avenir

Cumuler son emploi et sa retraite pour augmenter ses revenues : une solution avantageuse #

Le cumul emploi-retraite est l’une d’entre elles :

Si vous êtes déjà bénéficiaire d’une pension de retraite de l’Assurance Vieillesse du régime général, cette disposition vous permet de reprendre ou de poursuivre une activité professionnelle après votre départ à la retraite, en combinant les revenus de cette dernière avec ceux de votre pension.

Il est important de noter que désormais, lorsqu’un retraité choisit de reprendre ou de continuer une activité, cela ne lui donne plus de droits supplémentaires pour sa future retraite.

Les conditions à respecter pour cumuler emploi et retraite #

Pour pouvoir bénéficier du cumul emploi-retraite, certaines conditions doivent être remplies :

– Cesser toutes les activités salariées et/ou non salariées relevant d’un régime français obligatoire de retraite de base.

– Être âgé de 62 ans ou plus (ou avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite).

– Disposer d’une durée d’assurance suffisante pour justifier d’une pension à taux plein.

Ainsi, même si vous remplissez ces conditions, il faut néanmoins savoir que la nouvelle pension obtenue grâce au cumul emploi-retraite n’est pas automatiquement versée.

Quelles activités peut-on exercer en cumulant emploi et retraite ? #

Selon le site gouvernemental de la fonction publique, tout retraité du régime général peut donc reprendre ou poursuivre une activité professionnelle et cumuler, sous certaines conditions, sa pension de retraite avec des revenus provenant de cette dernière. Toutefois, les activités suivantes ne sont pas concernées par l’obligation de cessation :

1- Les activités nécessitant une affiliation à un régime étranger de retraite

2- Les activités bénévoles

3- Les activités relevant d’un régime de retraite qui autorise leur poursuite

Comment calculer le montant de sa pension de retraite en cas de cumul ? #

Pour déterminer le montant de la nouvelle pension de retraite obtenue grâce au cumul emploi-retraite, il faudra se baser sur le salaire mensuel moyen correspondant aux cotisations permettant de valider au moins un trimestre, indique le décret en vigueur.

Ainsi, ce calcul prendra en compte les cotisations versées entre la date à laquelle l’assuré remplit les conditions pour bénéficier du cumul intégral emploi-retraite et la date d’effet de la nouvelle pension.

Les avantages fiscaux du cumul emploi-retraite #

En plus de donner la possibilité d’augmenter ses revenus, le cumul emploi-retraite présente également des avantages fiscaux non négligeables. En effet, les revenus issus de l’activité exercée en parallèle de la retraite sont imposés selon les règles applicables aux salaires.

Cela signifie que les retraités bénéficient d’une déduction forfaitaire pour frais professionnels et d’un abattement spécifique sur leurs revenus complémentaires.

Un dispositif très prisé par les seniors français #

Le cumul emploi-retraite séduit de plus en plus de personnes en France, notamment grâce à sa flexibilité et à l’opportunité qu’il offre d’augmenter ses revenus tout en restant actif professionnellement.

Si vous êtes à la recherche d’une solution pour sécuriser votre avenir financier face à l’imprévisibilité du système de retraite français, envisagez sérieusement cette option avant de prendre une décision définitive.

En conclusion, le cumul emploi-retraite constitue une solution intéressante pour les seniors soucieux de leur avenir financier. Il permet non seulement d’augmenter ses revenus mais également de profiter d’avantages fiscaux avantageux. Toutefois, il est essentiel de se renseigner sur les conditions requises et les modalités de mise en place de ce dispositif afin de tirer pleinement parti de ses avantages.

