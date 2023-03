Ces steaks sont vendus à un prix hallucinant dans ce restaurant, les clients sont complètement sous le choc…

Avec de plus en plus de personnes dans le monde qui veulent reprendre les chemins des restaurants, on se doute bien que les français comme les autres touristes dans le monde vont vraiment avoir envie de se faire plaisir ! Et pour cause, après avoir pu passer de nombreux mois sans avoir pu se rendre dans les restaurants autour de la planète, on se doute bien que cela a pu clairement faire toute la différence depuis tout ce temps…

Des prix qui flambent chez les restaurateurs !

Malheureusement, il semblerait vraiment que certains restaurateurs aient purement et simplement décidé de prendre une décision radicale en augmentant leurs prix, notamment après avoir pu vivre des moments assez compliqués et difficiles.

Pour mieux comprendre la situation, il suffit d’ailleurs de voir le nombre de fois où certains français ont pu malheureusement vivre un vrai calvaire avec parfois des problématiques toujours plus compliquées les unes que les autres…

Par ailleurs, avec notamment la guerre en Ukraine qui a pu provoquer une inflation record en France mais aussi partout ailleurs dans le monde ou presque, on se doute bien que cela va pouvoir notamment faire de plus en plus de bruit chez certains restaurateurs qui font grimper leurs prix en flèche ! Mais en revanche, peu de personnes auraient pu imaginer que les prix de certains restaurants, même très connus, allaient pouvoir être aussi chers !

Ces derniers jours, c’est notamment ce que l’on a pu avoir l’occasion d’observer, et autant dire que cela va malheureusement provoquer beaucoup de débat chez certains consommateurs qui ne vont pas du tout apprécier tout cela !

Ce prix fait halluciner les clients dans ce fameux restaurant !

Ces dernières années, vous avez forcément pu entendre parler de ce fameux entrepreneur, Salt Bae, avec notamment ses vidéos toutes plus dingues les unes que les autres sur les réseaux sociaux ! Il faut dire que ce dernier ne se prive pas pour pouvoir proposer des morceaux de viande assez spectaculaires, avec notamment une maîtrise assez incroyable de son geste.

On se doutait bien que, en tout juste quelques années seulement, ce dernier n’allait pas se priver pour pouvoir augmenter les prix de ces différents restaurants. Par ailleurs, sa grande notoriété a pu lui permettre de développer de nouveaux projets, et notamment des restaurants qu’il n’aurait peut-être jamais pu avoir l’occasion d’ouvrir par le passé. En revanche, les clients de Salt Bae qui vivent en Angleterre, et notamment à Londres, ont été complètement sous le choc quand ils ont pu découvrir le prix monstrueux des plats proposés !

Salt Bae is the world's greatest living artist pic.twitter.com/ZZMydLsoah — Francisco Garcia (@Ffranciscodgf) September 27, 2021

700 euros pour des clients qui hallucinent en se rendant dans le restaurant !

Bien que certains d’entre vous se doutaient bien qu’ils allaient devoir payer assez cher leur facture en se rendant dans le fameux restaurant de cet entrepreneur turc, en la personne de Salt Bae, on peut dire que ces anglais ne soutenaient sûrement pas à payer un steak aussi cher !

En effet, c’est une fois de plus sur les réseaux sociaux que l’on a pu comprendre que les prix des steaks étaient si chers qu’il était peut être moins cher que de se rendre directement dans le restaurant turc original pour se payer un bon steak de Salt Bae. En effet, avec un prix à 700 euros, on se doute bien que certains pourraient clairement avoir l’occasion d’y réfléchir à deux fois avant de se lancer…