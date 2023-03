Il va sur la tombe de sa mère morte il y a 7 ans et entend « Mon chéri » : un choc incroyable !

Si on savait d’ores et déjà que certains d’entre vous allaient pouvoir parfois prendre la parole sur des histoires assez folles, il y a tour de même peu de chances que votre histoire soit aussi émouvante que celle que l’on a pu tout juste découvrir dans la presse récemment. En effet, il faut dire que depuis la crise sanitaire liée au coronavirus, on a notamment pu entendre parler de plus en plus de scandales tous plus fous les uns que les autres.

Une mort tragique pour cette mère de famille !

Avec des morts qui ont pu se multiplier de plus en plus dans certaines régions en France, on se doute bien que la mort est devenue une vertu et habitude pour des millions de personnes dans le monde et notamment en France. En revanche, il faut bien être honnête : il y a certains sujets qui sont parfois bien plus complexes que d’autres…

Pour en avoir le cœur net, il suffit de découvrir cette toute nouvelle histoire qui est assez hallucinante, il faut bien le dire, avec ce jeune homme de 16 ans en la personne d’Adam ! Si on pensait que la mort pouvait parfois laisser entendre de très mauvaises surprises, c’était sans compter sur cette histoire assez dingue à laquelle on a pu découvrir encore une fois !

En effet, ce garçon qui a pu perdre sa mère a pu vivre un vrai cauchemar pendant plusieurs années. Devant cette situation assez terrible, il faut bien le dire, on se doute bien que cela pourrait clairement donner lieu à de vraies problématiques toutes plus folles les unes que les autres dans d’autres familles dans le monde. En effet, cet homme ne pensait pas pouvoir découvrir une révélation aussi folle au bout de 7 ans…

Un deuil qui n’aura duré que 7 ans au total !

Même dans la mort, il y a parfois de très bonnes nouvelles qui peuvent arriver. En revanche, il faut bien le dire, cette histoire est assez particulière car il ne s’agit pas par exemple d’un homme qui serait heureux après avoir pu apprendre le décès de son pire ennemi. En effet, on a notamment pu apprendre une situation assez folle avec notamment un enfant qui aura perdu sa mère et qui se sera rendu sur sa tombe pendant 7 ans.

Pendant toute cette période, on imagine bien que cela pourrait donner lieu à une vraie difficulté pour celles et ceux qui s’attendaient à un retour d’un être disparu. Mais en revanche, il faut bien être honnête, dans la plupart des cas, les deuils se font sur tout le reste de notre vie, et se doivent donc d’être acceptés, même si cela n’est vraiment pas facile pour tout le monde !

Quand tu avais 9 ans, j’ai demandé au voisin de m’aider à réparer un interrupteur dans notre chambre qui était détraqué. Il était électricien. Mais quand ton père est rentré à la maison, il m’a accusé de faire quelque chose de louche avec cet homme et m’a mis à la porte.

Un son qu’il ne pensait plus jamais entendre !

Dans cette histoire assez incroyable que l’on a pu découvrir dans les médias partout dans le monde, on se doute bien que cela a pu provoquer l’étonnement mais aussi l’indignation ! En effet, ce n’est que 7 ans après que cet homme, qui se rendait sur la tombe de sa mère comme c’était régulièrement le cas, a pu entendre une douce voix.

J’ai prétendu être ta mère biologique, mais nous n’avons jamais signé de papiers d’adoption. Nous n’avons jamais arrangé cela. Il l’aurait combattu, et je ne pouvais pas. Je regretterai toujours de ne pas avoir rempli ces papiers et fait les choses correctement. Mais je veux que tu saches que j’ai toujours été dans les parages, à veiller sur toi. Mais je n’ai pas pu t’approcher jusqu’à maintenant !

Vous l’avez compris, il s’agit bel et bien de sa mère qui est revenue et qui n’était donc pas morte ! Une situation qui se finit bien mais qui aurait clairement pu donner lieu à une hallucination pour cet homme qui ne s’attendait sûrement pas à un tel revirement de situation en ce qui concerne sa mère.