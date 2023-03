Aides sociales : ces français vivent un cauchemar, le mode de versement a complètement changé !

A l'heure où de plus en plus de français ont vraiment besoin d'aides sociales, personne n'aurait pu imaginer que le mode de fonctionnement de la CAF allait être mis à mal...

On peut dire clairement que la CAF prépare de nouveaux changements, et ces derniers pourraient vous impacter bien plus rapidement que vous ne pourriez l’imaginer ! En effet, à l’heure où on constate que le numérique prend une part de plus en plus importante dans notre vie de tous les jours, personne n’aurait pu imaginer une seule seconde que l’on allait découvrir une situation aussi critique et alarmante pour ces millions de personnes…

Une situation informatique qui met à mal des millions de français…

Et pourtant, la communication de la CAF vient tout juste d’avoir lieu, et on peut dire sans trop se tromper que cela risque bien de tout changer pour ces français qui vivent désormais une situation encore et toujours plus délicate…

A la CAF, les retards dans le paiement de certaines allocations s'accumulent : "Du jamais vu sur une période aussi longue"https://t.co/jg3PzKK6m4 pic.twitter.com/jSrLVNt802 — franceinfo (@franceinfo) May 19, 2022

Pour bien vous en rendre compte, il suffit de voir la situation sur les réseaux sociaux où de plus en plus de personnes ne cessent de se plaindre de la difficulté des démarches actuelles qui sont parfois un vrai calvaire pour des français dans le besoin.

Et pourtant, comme vous allez le voir, il suffit parfois de prendre quelques instants pour se rendre compte finalement qu’il ne faut pas passer de longues heures à chercher des complications sur le site de la CAF, notamment à l’heure où les aides sociales vont pouvoir justement être un peu plus simplifiées que la normale. Mais finalement, comment s’y prendre pour toutes les personnes qui voudraient essayer de trouver de vrais moyens de s’en sortir avec ce nouveau mode de fonctionnement de la CAF ?

"Je n’arrive pas à comprendre depuis plus d’une semaine il y a un gros dysfonctionnement de la CAF ( paiement en retard / dossiers égarés / mauvais calcul etc..) et aucune info ou communiquée de la Caf ou médias" https://t.co/QMHRIJcc6u — Levia Tan (@leviasign) March 10, 2023

Et bien, si vous avez pu être confrontés à de vraies difficultés ces derniers jours, autant dire que les quelques lignes qui suivent devraient pouvoir vous être d’une grande aide, car les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux à se trouver dans ce type de situation…

Tout va changer pour les bénéficiaires de la CAF !

Bien que les nouvelles démarches vont peut être faire plaisir à certains d’entre vous, cela pourrait être un vrai calvaire pour des millions de français qui ne sont pas bien familiers avec le monde du numérique. En effet,inutile de dire par ailleurs que certains ne vont pas réussir à comprendre ces toutes nouvelles démarches lancées par la CAF dans les plus brefs délais.

Pour bien s’en rendre compte, il suffit d’ailleurs de voir comment l’administration a pu tout changer récemment depuis son site internet, si bien que certains d’entre vous ne vont pas bien réussir à comprendre ce mode de fonctionnement qui est pourtant mis en place pour favoriser les démarches en les simplifiant d’une façon assez drastique…

📺 Ce soir à 21h10 @Envoyespecial @EliseLucet @infofrance2

📍"La CAF ne répond pas !"

Retard de paiement, délais de traitement à rallonge, suspensions des droits sans préavis… Les allocataires de la #CAF se plaignent de difficultés à percevoir leurs prestations sociales. pic.twitter.com/9kqr0Gmlya — France2ServicePresse (@France2_Presse) December 1, 2022

Des démarches qui pourraient être plus complexes que prévu…

Comme vous allez le voir, il se trouve une fois de plus que les français vont être mis à mal avec la nouvelle démarche de la CAF ! En effet, on sait d’ores et déjà qu’il va y avoir de nombreux français qui se plaindront de cette situation sur la toile, mais nul ne doute que cela pourrait bientôt arriver…

Concrètement, avec une déclaration qui sera désormais pré-remplie par les aides sociales, on se doute bien que les bénéficiaires pourraient voir le traitement de leur dossier bien plus facilité,mais à moins que cela pose des problèmes par la suite, notamment si vous constatez des changements de situations qui ne pourraient pas être directement anticipés…