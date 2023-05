Gros scandale alimentaire, les experts dévoilent ce qu’il se passe sur les repas préparés à l’avance…

A l’heure où de plus en plus de français vivent dans des conditions encore et toujours plus difficiles financièrement, on se doute bien que tout est mis en place pour leur permettre de s’informer sur ce qu’il y a réellement dans leur assiette !

En revanche, comme vous avez sans doute pu déjà le voir par le passé, avec parfois de nouveaux scandales dont on entend parfois parler et qui font encore et toujours plus de bruit, il est assez normal de voir parfois des informations que personne ne s’attendait à découvrir par le passé…

Face à l’inflation, des Français se mettent au «batch cooking» https://t.co/UJrWilVgnT — Europe 1 (@Europe1) April 11, 2023

Une nouvelle tendance qui fait de plus en plus de bruit !

Et pour cause, une fois de plus, c’est notamment dans la presse spécialisée que l’on a pu découvrir une toute nouvelle information qui risque de faire parler d’elle pendant encore très longtemps, il faut bien l’avouer.

Malheureusement, comme vous allez le voir, si on peut parfois penser que les aliments que nous consommons au quotidien sont un peu tous les mêmes, vous allez avoir beaucoup de mal à joindre les deux bouts en voyant de quoi il en retourne… En effet, vous avez forcément pu entendre parler d’une petite tendance qui fait de plus en plus de bruit, et qui concerne un nombre impressionnant de personnes en France depuis que la crise économique a pu faire de très gros ravages.

Batch cooking du dimanche. Temps préparation 3 heures plus un goûter pour les ados . La moitié part au congel pour la semaine d’après 🤪 pic.twitter.com/zuME9itMHW — Doc Talons (@doctalons) April 2, 2023

Si le « batch cooking » vous est encore inconnu à ce jour, ce n’est qu’une question de temps avant que vous ne pourrez en entendre parler. Malheureusement, il se pourrait que cette tendance ne soit pas forcément celle que l’on croit, et qu’elle ait des secrets à révéler encore, comme on a pu le voir à travers des prises de paroles de la part de certains professionnels de santé…

Le « batch cooking » remis en cause par des spécialistes ?

Si vous aviez l’habitude de préparer tous vos repas pour la semaine le dimanche matin, ou encore un soir de la semaine, et bien, vous faites peut-être déjà partie de la communauté des français qui font ce que l’on appelle du « batch cooking ».

Il faut dire que cette habitude est assez intéressante quand on y pense, et cela pourrait bien vous convaincre de sauter le pas. Concrètement, cette solution vous permet ni plus ni moins de gagner un temps assez énorme et surtout d’éviter de faire des courses assez inutiles. En revanche, sur le web, on a eu l’occasion de lire toutes sortes de réaction face « batch cooking », notamment sur les vitamines de ces repas qui seraient inefficaces après quelques jours. Mais, finalement, qu’en est-il dans la réalité ?

Et bien, vous allez voir que la réalité est parfois plus difficile à comprendre que les croyances que l’on peut avoir l’occasion de lire ici et là sur le web…

Des recettes qui peuvent avoir un mauvais côté…

Une fois de plus, vous risquez malheureusement de déchanter en voyant cette nouvelle information… Même si le « batch cooking » a tout de même un réel intérêt pour des millions de français, il y a malheureusement de mauvais côtés aussi…

Parmi eux, on peut notamment citer le fait que les repas qui sont d’ores et déjà cuits vont perdre un peu de vitamines. Par conséquent, même si vous avez décidé de vous faire plaisir en continuant à faire vos recettes de « batch cooking » le week-end, il va falloir faire très attention à ne pas trop faire cuire les aliments…