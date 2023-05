Ces automobilistes arrivent à faire des excès de vitesse avec une technique hallucinante, il est déconseillé de l’utiliser !

De nos jours, on constate que même si les français sont de plus en plus enclins à faire attention sur la route, on remarque tout de même que les excès de vitesse sont encore bel et bien présents.

Et pour cause, même si on peut parfois remarquer que cela peut vous jouer des tours, il se trouve que les autorités routières ne se privent pas pour prendre les devants et ainsi essayer de ne pas faire d’erreurs sur la route quand il s’agit d’utiliser des radars.

A la Teste, pour sécuriser la route de Biscarosse suite à l'incendie, le radar est posé sur la piste cyclable. Les vélos n'ont pas à payer le voyeurisme dangereux des vroomeurs devant les restes des campings et de la forêt usagère. pic.twitter.com/TqLscUyLFa — Batien Sanzes (@BatienSanzes) April 16, 2023

De plus en plus de français contraints de prendre leur véhicule !

En effet, comme vous pouvez le voir, les automobilistes ne se privent pas pour pouvoir contester très rapidement les excès de vitesses qui ne sont pas justifiés et qui peuvent être parfois assez contraignants, il faut bien le dire.

Pourtant, comme vous pouvez vous en douter, avec notamment de plus en plus de personnes qui peuvent prendre la route pour faire de longs trajets, on se doute bien que les excès de vitesse sont parfois plus nombreux que l’on pourrait le penser.

Effarant témoignage d’un chauffeur de voiture-radar privatisée "repenti": Comportements pousse-au-crime, un métier ingrat, code de la route régulièrement bafoué et véhicules avec 300.000 km au compteur, pneus lisses, …https://t.co/OxGOjGVJAl — Chris Schmer (@SchmerChris) April 12, 2023

Et pourtant, les faits sont là : certains automobilistes semblent avoir pu trouver une petite technique pour faire des excès de vitesse malgré tout ! Mais, pire encore, on a pu même voir que ces dernières arrivent à faire en sorte de ne pas se faire flasher ! Devant cette technique, avec certains français qui pensaient que cela n’était tout simplement pas possible, nous vous déconseillons bien évidemment de l’appliquer, car elle est assez dangereuse. En revanche, cela pourrait bien vous expliquer quelques excès de vitesse que vous auriez pu voir sur la route depuis quelques jours…

Une règle qui fait toute la différence pour les automobilistes…

Avec une étude minutieuse sur le mode de fonctionnement des radars, on peut dire que certains français semblent avoir pu penser à tout, et ils ne se privent plus du tout pour pouvoir abuser des règles… En effet, comme vous pouvez le savoir, les radars que l’on peut avoir l’occasion de trouver sur la route ne sont pas parfaits, au contraire ! Et comme vous pouvez l’imaginer, il arrive même parfois que ces derniers se trompent…

https://t.co/BwcUuEZoSY a Marseille comme dans le reste de la France c'est pas la vitesse en voiture ou moto le danger le danger c'est la violence quotidienne surtout a cause de la drogue tout le monde l'a compris sauf les ministres de l intérieur de 2002a maintenant — revest harvi (@HarviRevest) April 12, 2023

En revanche,c’est avec la plus grande surprise que l’on a pu découvrir notamment que les radars avaient pu intégrer une petite marge d’erreur, ce qui a pu donner lieu à des surprises étonnantes pour certains automobilistes qui ne se sont pas privés pour pouvoir en abuser.

Bien évidemment, même s’il est assez déconseillé de se lancer la dette la première dans un tel exercice, on se doute bien que certains automobilistes ne se sont pas du tout privés pour se lancer dans une telle démarche…

Voici la marge autorisée par les radars !

Comme vous pouvez vous en douter, la marge d’erreur des radars n’est pas énorme ! En effet, on sait d’ores et déjà que les personnes ne vont pas se priver pour abuser des radars… Concrètement, les autorités routières tolèrent notamment une marge de 5 km/h pour une vitesse entre 50 km/h et 100 km/h.

Pour aller encore et toujours plus loin, on a même pu apprendre qu’il y avait même une marge de 5,5% pour les routes qui sont à 110 km/h, et même jusqu’à 7% pour les routes à 130 km/h.